Joulun menoliikenne alkaa kehnoissa sääoloissa – vettä tai lunta sataa osassa maata

Joulun viettoon perjantaina lähtevien kannattaa muistaa vanha viisaus, jonka mukaan maltti on valttia. Osassa maata saadaan nimittäin joko vettä tai lunta.Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina sää on epävakaista, sillä lounaasta saapuu matalapaine ja sen mukana virtaa lauhaa ilmaa.Perjantaina maan etelä- ja länsiosissa sataa vettä ja itäosissa lunta. Sen sijaan pohjoisessa sää on perjantaina pääosin poutainen, ja…