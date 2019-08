Jouluruuat tehdään, kuten äiti opetti – Raatihuoneen tuore yrittäjä lupaa tyylikästä ja rentoa palvelua hämäläisittäin

Raatihuoneen ravintolapalveluista vastaa jatkossa loppilainen perheyritys R. Holappa oy.

– Laitoimme hakemuksen vasta viimeiselle kierrokselle, sillä sopimusehdoissa oli kohtia, joihin halusimme muutoksia, toimitusjohtaja Raija Holappa avaa.

Yrittäjä kiinnostui tilausravintolan vetovastuusta jo viime syksyllä, kun palvelutuottajan haku alkoi. Sopimusehtoja hiottiin ja Holapan perheyritys aloitti talon uutena yrittäjänä elokuun alussa.

Holappa on pyörittänyt ravintolapalveluita jo 16 vuoden ajan. Hän on toiminut yrittäjänä muun muassa maa- ja metsätalousministeriössä Voimatalossa ja Jokioisilla Tietotalossa. Kaksi viime vuotta yritys on tarjonnut pitopalvelua muun muassa Lopella Vojakkalan juhlatalolla.

Apunaan Holapalla on tytär, keittiöesimies Salla Hännikäinen ja poika, ravintolapäällikkö Sami Holappa, joka on hoitanut erilaisia juhlapalveluita Helsingissä yli kymmenen vuoden ajan. Häneen vastuullaan on ollut muun muassa Hotel Haagan juhlapalvelut.

– Lahdessa hoidin tilaisuutta Ruotsin kuninkaallisille ja Helsingissä olin urheilugaalassa. Minulla on ollut haaveena, että pääsen joskus tekemään itselle, mies kertoo.

Raija Holappa vastaa lämpimästä ruuasta, tytär kylmäkön tehtävistä ja leivonnaisista.

Raatihuoneen ravintolapalveluiden isot narut ovat nyt Sami Holapan hyppysissä. Hän ottaa vastaan tilauksia ja palkkaa tarvittaessa ekstraajia, joista valtaosa on perheelle vanhoja luottotyöntekijöitä.

Koska kyseessä on tilausravintola ja toiminta sesonkiluonteista, ei yritys voi palkata Raatihuoneelle vakituista henkilökuntaa.

– Tilausravintolatoiminta vaatii hereillä oloa. On pysyttävä kartalla, mitä milloinkin tapahtuu, jotta meillä on oikea määrä henkilökuntaa töissä. Myös ruokahävikin minimoiminen on haastavaa tilausravintolassa, Sami Holappa summaa.

Hämäläistä kulttuuria ja lähituotteita

Raatihuoneen yrittäjän toivotaan kunnioittavan hämäläistä ruokakulttuuria. Holapat vakuuttavat, että ruuassa maistuu ja näkyy hämäläisyys.

– Kokkailin äidin kanssa jo 11-vuotiaana. Teen jouluruuat kuin ennen vanhaan, hämäläisittäin ja esimerkiksi lohen savustan itse, Raija Holappa kertoo.

Keittiössä käytetään lähituotteita ja tuoreita raaka-aineita. Mausteseoksetkin valmistetaan itse. Lihalientä ei pataan lorauteta.

Yrittäjiltä odotetaan joustavuutta. Tilaisuuksia tulee nopealla syklillä. Esimerkiksi edellisenä iltana kysytään kahvitusta seuraavalle päivälle.

Tilauskalenteri alkoi täyttyä heti avauspäivästä. Mukana on myös kaupungin ulkopuolisia tilauksia ja merkintöjä marraskuulle saakka.

– Meillä on käytössä uusi Iittalan raamiastiasto. Se on yksi kriteereistämme, että tyylimme on juhlava ja klassinen, Sami Holappa korostaa.

Ilmapiiri on yrittäjien mukaan rento ja ystävällinen. HÄSA

