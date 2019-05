Juha Kalliokoski osti hieman takaisin Kamuxin osakkeita

Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski on kasvattanut omistustaan perustamastaan yhtiöstä. Kalliokosken perheen sijoitusyhtiö Callardo Capital on ostanut 50 000 Kamuxin osaketta. Autokauppayhtiö lähetti Kalliokosken osakekaupasta pörssitiedotteen maanantaina, koska Kalliokoski toimitusjohtajana kuuluu...

Kamuxin toimitusjohtaja Juha Kalliokoski on kasvattanut omistustaan perustamastaan yhtiöstä. Kalliokosken perheen sijoitusyhtiö Callardo Capital on ostanut 50 000 Kamuxin osaketta. Autokauppayhtiö lähetti Kalliokosken osakekaupasta pörssitiedotteen maanantaina, koska Kalliokoski toimitusjohtajana kuuluu yhtiön sisäpiiriin. Osakkeet ostettiin pörssistä 5,4 euron kappalehintaan. Juha Kalliokoski on henkilökohtaisesti hämeenlinnalaisen autokauppaketjun toiseksi suurin osakas runsaan 14 prosentin osuudella. Callardo omisti ennen uutta…