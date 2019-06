Keskikesän juhlasta palaajat ruuhkauttavat tiet – Lahden kupeessa jopa 3  000 autoa tunnissa

Juhannuksen paluuliikenteen ruuhkahuippu alkaa tiivistyä iltapäivän aikana. Tieliikennekeskuksen liikennepäivystäjä Erno Hakanen kertoo, että liikenne alkoi vilkastua kello yhden aikoihin.

Hakanen sanoo, että iltapäivällä autoilemaan lähtevät joutuvat ajamaan jonossa, mutta letkat liikkuvat varsin vauhdikkaasti.

– Ajoneuvomäärät ovat kasvaneet aamusta, mutta toistaiseksi nopeudet ovat hyvällä mallilla, kertoo Hakanen.

Alkuiltapäivästä pahimmat ruuhkat olivat Lahden vieressä Nelostiellä etelän suuntaan. Siellä autoja voi olla jopa 3 000 tunnissa.

Myös Teiskon rampit valtatie yhdeksällä Tampereen kupeessa ovat hanakat ruuhkautumaan. Kuutostie voi olla tiheään liikennöity.

Liikenne on tahmeampaa etelän suuntaan ajettaessa.

Muutamia kolareita ja ruuhkauttavia tieremontteja

Liikennepäivystäjän mukaan paluuliikenteessä on tapahtunut muutamia peltikolareita.

Kouvolan Utissa puoliperävaunurekan akseli syttyi palamaan. Yhdistelmä tukki Lappeenrannasta Kouvolaan menevän kaistan, ja poliisi ohjasi liikennettä vuoronperään yhden kaistan kautta.

Vakavilta onnettomuuksilta oli vältytty alkuiltapäivään mennessä, kerrotaan tieliikennelaitokselta.

Kiertotietä kannattaa kokeilla Seiskatiellä Loviisassa, jossa Hakasen mukaan menoliikenne jumiutui pahasti siltaremontin takia.

Liikenteenohjausyksikön päällikkö Mika Jaatinen kertoo tiedotteessa, että ajoreitti on hyvä suunnitella etukäteen.

– Juhannusliikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Liikennepäivystäjä arvioi, että ruuhkat alkavat helpottaa viimeistään kello 19, mutta liikenne on vilkasta kymmenen tienoille sunnuntai-iltana.

Ajokeli on maan eteläosissa aurinkoinen, mutta Pohjois-Suomessa on pilvisempää ja sateista. Tuuli on voimakasta laajalti koko maassa, ja osassa maata on annettu puuskavaroituksia.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa länsituuli on voimakasta ja tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Kova tuuli ja sade hillitsivät juhlintaa Oulun alueella, jossa lauantain ja sunnuntain välinen juhannusyö sujui rauhallisesti verrattuna aiempiin, kertoi Oulun poliisilaitos varhain sunnuntaiaamuna.