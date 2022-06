Juhannuksena luvassa hellettä lähes koko maahan

Vastaavanlainen juhannushelteiden putki on koettu viimeksi 1970-luvulla.

Juhannusta päästään tänä vuonna viettämään aurinkoisissa ja erittäin lämpimissä merkeissä. Luvassa on hellettä lähes koko maahan, ennustaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anniina Valtonen.

Helleraja, eli 25 astetta, ylittyy Oulun eteläpuolisessa Suomessa juhannusaattona, ja juhannuspäivänä hellelukemat paukkuvat kaikkialla Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

– On tulossa Suomen tämän kesän ensimmäinen helleputki, ja se tulee kuin tilauksesta juhannukseksi, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan juhannusaattoa vietetään vielä alle kolmenkymmenen asteen lukemissa, mutta sen jälkeen maan ylimmät lämpötilat kohoavat yli tuon rajan.

– Viimeistään lauantain ja sunnuntain aikana ruvetaan hätistelemään sitä kolmeakymmentä astetta, Valtonen toteaa.

Mökille juhannusta viettämään suuntaaville riittää myös hyviä mökkikelejä lähes paikkaan katsomatta. Perjantaille Valtonen lupaa yli 20 astetta lämmintä, poutaista ja aurinkoista kaikille mökkikunnille Sodankylästä etelään, ja lauantaille kaikkialle Kilpisjärveä ja Enontekiötä lukuun ottamatta.

Säät ovat hänen mukaansa hyvin samantyyppisiä kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa.

Ennusteen mukaan yli kolmenkymmenen asteen lämpöä riittää näillä näkymin ainakin ensi viikon tiistaille. Keskiviikkona lämpötila viilenee muutamalla asteella.

– Nyt vaan sitten täytyy toivoa, että helle ja juhannus -kombo saisi suomalaiset käyttäytymään kuitenkin jotenkin asiallisesti, Valtonen sanoo.

Hänen mukaansa juhannuksen vietossa on syytä muistaa pelastusliivit vesillä, aurinkorasva ja fiksu käytös. Juhannuskokkoa virittelevien on puolestaan syytä muistaa seurata myös metsäpalovaroituksia, joita on voimassa laajalti ainakin etelässä ja lännessä.

Neljäs hellejuhannus putkeen

Monien mielikuvissa juhannuksena sataa aina. Ilmatieteen laitoksen vuodesta 1961 alkaen keräämien tilastojen valossa näin ei kuitenkaan ole, vaan keskimäärin joka toinen tai kolmas juhannus on sateinen.

Nyt meneillään on myös poikkeuksellinen hellejuhannusten putki, ja tuleva juhannus on neljäs helteinen juhannus peräkkäin, mikäli ennusteet pitävät paikkansa.

– Ainoa vastaavanlainen jakso löytyy 1970-luvulta, jolloin oli viitenä juhannuksena peräkkäin hellettä, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen.

Toki kylmiä ja sateisiakin juhannuksia on riittänyt, ja esimerkiksi vuonna 2014 keskikesän juhlaa vietettiin varsin vilpoisassa säässä. Tuolloin ylin lämpötila jäi Suomessa keskimäärin yhdentoista asteen tuntumaan, ja alin lämpötila oli kolme astetta.

– Silloin on kyllä saatu hytistä ihan kunnolla, Jokinen toteaa .

Varsin sateisen juhannuksen esimerkki koettiin neljä vuotta sitten, jolloin sadetta ropisi keskimäärin 12 millimetriä.

– Se on jo ihan reipas sademäärä yhden vuorokauden ajalle. Silloin kyllä satoi hyvin laajalti ja paljon, Jokinen sanoo.

Yksi helteisimmistä juhannuksista puolestaan oli vuonna 1999, jolloin sekä juhannusaattona että -päivänä elohopea kapusi yli 30 asteen. Tosin samana juhannuksena saatiin paikoin myös erittäin mittavia sateita.

– Muun muassa Kokemäellä mitattiin vuorokaudessa 71,5 millimetriä sadetta, sehän käytännössä vastaa kesäkuun tyypillistä koko kuukauden sademäärää, joka tuli kertaheitolla, Jokinen kertoo.