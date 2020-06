Juhannuskokkojen sytyttäminen vaakalaudalla – Metsäpalovaroitusten tilanne vaihtelee nopeasti

Juhannuskokkojen polttaminen on vielä epävarmaa. Kanta-Hämeessä ei torstaina ollut voimassa metsäpalovaroitusta, mutta tilanne vaihtelee nopeasti eikä viikonlopun tilannetta voida vielä varmaksi ennustaa.

Kokkojen poltosta tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävän palomestari Paavo Löyttyniemen mukaan torstaiaamuun mennessä yhteydenottoja oli tullut noin 10.

– Pelastuslaitos ei voi myöntää lupia. Jokaisen, joka kokkoja haluaa polttaa, on seurattava Ilmatieteenlaitoksen sivuja.

Jos metsäpalovaroitus on maakunnassa voimassa, ei kokkoa saa missään nimessä sytyttää.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kirjoitti tänään Twitterissä, että maasto on parhaillaan erittäin kuivaa. Kanta-Hämeessä on pelastuslaitoksen mukaan ollut useampia maastopaloja torstain aikana.

Lue myös: Hakkuualue palaa Jokioisissa – Kanta-Hämeen pelastuslaitos varoittaa kuivasta maastosta (18.6.2020)

Lue myös: Palavaa peltoa sammutetaan Humppilassa – Sai alkunsa roskien polttamisesta (18.6.2020)

Vihavuodessa harkitaan kokkoa

Hämeenlinnan alueella juhannuskokon on tarkoitus palaa ainakin Hauhon Vihavuodessa. Vihavuoden Koskikahvilan yrittäjä Mona Iso-Mustajärvi ei ole vielä varma sen toteutumisesta. Vihavuosi sijaitsee lähellä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan rajaa. Torstaina metsäpalovaroitus oli voimassa Pirkanmaalla. Iso-Mustajärvi kertoo seuraavansa molempien alueiden metsäpalovaroituksia. Kokko jää sytyttämättä jos metsäpalovaroitus on voimassa.

– Toivottavasti vielä sataisi ennen juhannusaattoa. Lisäksi jos perjantaina tuulee kovaa, emme uskalla sytyttää kokkoa.

Iso-Mustajärvi totesi, että varmuuden asialle saa vasta perjantaina. Vihavuodessa on joka tapauksessa ohjelmassa lipunnosto, makkaran ja lettujen paistoa sekä musisointia.

Veneilemään vesiselvänä

Pelastuslaitos muistuttaa myös varovaisuudesta vesillä. Juhannussäästä on ennustettu hyvää, ja se varmasti houkuttelee veneilijät liikkeelle.

– Jos lähtee vesille, täytyy päihteiden kanssa olla varovainen, Löyttyniemi toteaa.

Vesiliikennejuopumuksesta on kyse, jos venettä ohjaavan henkilön kyky ohjailuun on huonontunut tai veren alkoholipitoisuus on 1,0 promillea. 1. kesäkuuta voimaan astuneen vesiliikennelain mukaan veneen päällikkö on vastuussa kaikkien mukanaolijoiden turvallisuudesta.