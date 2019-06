Juhannusrauha julistetaan jälleen Hauholla

Kirkon viereisellä Skytten aukiolla Hauholla julistetaan luontoon, maalle ja vesille juhannusrauha juhannusaattona 21.6. kello 12. Samalla avataan järjestyksessään 26. Hauhon Niskavuoriviikko.

Niskavuoriviikon avauksessa puhuu hauholainen vapaa-ajan asukas Jarmo Heiniö . Avajaisissa kuullaan kuorolaulua Chordus Ensemblen esittämänä sekä makupaloja Hauhon Kesäteatterin esityksestä Vain elämää.

Juhannusaatto jatkuu kesäisin sävelin Chordus Ensemblen konsertilla Hauhon kirkossa kello 12.30.

Juhannusrauha julistetaan Christopher Herkepaeuksen vuonna 1756 kirjoittamasta kirjasta ”Historiallinen ja taloudellinen kuvaus Hauhon pitäjästä” löytyvin lausein. Hauhon luontoa ja kauneutta ylistävä teksti alkaa sanoin:

”Tämä pitäjä on miellyttävän ja viehättävän sijaintinsa takia huomattavampi kuin monet muut. Sillä jos luonto missään on todistanut Herransa viisaudesta ja hyvyydestä, niin se on tosiaankin tapahtunut täällä…”

Hauholla on vietetty Niskavuoriviikkoa vuodesta 1994 alkaen. Niskavuoriviikko on kulttuuritapahtumien ketju, jonka koonnista vastaa kotiseutuyhdistys Hauho-Seura ja toteutuksesta hauholaiset yhteisöt, yrittäjät ja Hauhon seurakunta.

Viikon ohjelmassa on muun muassa Lasten perinnepäivä Kotkon ulkomuseoalueella tiistaina 25.6. Keskiviikkona luvassa on Niskavuoren jäljillä -retki. Perjantaina vietetään Heinäpäivää ja illasta luvassa on Sandran Rinki -yöpyöräily.

Viikko huipentuu Niskavuoren markkinoihin lauantaina 29.6. Hauhon kirkonkylässä. Markkinoista alkaa Hauhon Yrittäjien lauantaisten kesätorien sarja, joka päättyy 27. heinäkuuta. Viikko päättyy kesäasukkaiden kirkkopyhään ja leppoisaan Akustin ajot -mopediajeluun sunnuntaina 30.6.

Hella Wuolijoen kirjasarjoista tuttu Niskavuoren rustholli sijaitsee jossain Hämeenlinnan lähettyvillä, mutta pitäjää kirjoissa ei ole määritelty.