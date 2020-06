Mikä näistä perinteisistä juhannustaioista on oikein? – Ei jussia ilman juhannusvisaa

URHEILU 1. Kenellä on hallussaan pituushypyn Suomen ennätys? a) Tommi Evilä b) Petteri Lax c) Kristian Pulli 2. Kuka oli vuoden urheilija 2019? a) Teemu Pukki b) Iivo Niskanen c)...

URHEILU 1. Kenellä on hallussaan pituushypyn Suomen ennätys? a) Tommi Evilä b) Petteri Lax c) Kristian Pulli 2. Kuka oli vuoden urheilija 2019? a) Teemu Pukki b) Iivo Niskanen c) Marko Anttila 3. Minä vuonna Suomen naisten ringettemaajoukkue on viimeksi voittanut MM-kultaa? a) 2012 b) 2015 c) 2019 Visa jatkuu kuvan jälkeen. JUHANNUS 4. Mikä…