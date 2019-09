Ridge Forresterin torilta puuttuu vain hotsikiska – Jukolaa kehutaan mainettaan rauhallisemmaksi

Jukolassa ihminen tunnetaan. Siksi lähiön torin laidalla olevalla Jukolan Jussin terassilla istuskelevat Nikke ja Teemu esittäytyvät vain etunimillä.

Lähiön ydin muistetaan 1990-luvun alusta myös ”Ridge Forresterin torina”, kun Kauniit ja Rohkeat -saippuasarjan näyttelijä Ronn Moss vieraili siellä helikopterilla Suomen-kiertueellaan.

Nikke ja Teemu kuvailevat läntisen Hämeenlinnan lähiötä paikaksi, jossa on aina tapahtunut, ja tapahtuu yhä.

Poliisi tutkii Jukolan tapausta ampuma-aserikoksena (HäSa 31.7.2018), Naista puukotettiin Jukolan S-Marketissa (HäSa 14.11.2018), Ainakin yhtä henkilöä puukotettiin viime yönä Jukolassa (HäSa 26.7.2019).

– Onhan täällä vähän rajua välillä, mutta kyllä täällä toimeen tullaan. Vauhdikkaimmista vuosista paikka on rauhoittunut todella paljon, he kertovat.

Kaverista pidetään huolta, kun pääsee piireihin

Jukolaan Teemu tutustui jo vuonna 1985. Silloin hän oli pikkuinen koululainen, ja maisemat tyystin erilaiset. Kerrostalojen tilalla oli peltoa ja puita.

– Nythän tämä on Hämeenlinnan suurin lähiö, Turengista lähtöisin oleva, nykyisin Jukolassa perheensä kanssa asuva Nikke toteaa.

Voutilan kaupunginosassa sijaitsevassa Jukolan lähiössä on lähes 2 100 asukasta.

Kaksikko toteaa, että ulkopuolista ei kovin helposti oteta yhteisöön, mutta sitten kun siihen pääsee, pidetään kaverista kuulemma huolta.

Mitä hyvää Jukolassa on, Nikke ja Teemu?

– Yhteisö ja toimivat peruspalvelut.

Mitä huonoa?

– Puuttuu kirjasto ja kunnon hotsikiska.

Ei täysin rauhaton lähiö

Keskellä viikkoa alkuiltapäivästä torin alue on tyhjä. Liikkeellä on kaksikon lisäksi vain yksittäisiä kaupunkilaisia, kuten koulusta kotiin meneviä lapsia, kaupassakävijöitä ja pari myyjää tablettitietokoneiden kanssa.

Torilla kauppakassien kanssa vastaantuleva Terhi Pihlström myöskin kehuu lähiön palveluita.

– Peruspalvelut ja bussipysäkki ovat lähellä. Autottomalle ihmiselle se on hyvä asia, keikkaileva hoitotyöntekijä sanoo.

Pihlström kertoo kuulleensa, että Jukolaa olisi luonnehdittu rauhattomaksi. Hän ei sitä allekirjoita täysin.

– On täällä taloja, joista kuuluu kauhea mekkala. Se taloyhtiö, jossa asun, on kuitenkin rauhallinen ja mukava paikka asua. Tosin kirjaston muuttaminen Nummelle harmittaa. Sinen on muutaman kilometrin matka.

Linna Pizzeriassa työskentelevä Sher Agha Mohammad Hashim on asuinalueen palveluista ja viihtyvyydestä samoilla linjoilla kuin Pihlström.

– Tämä on rauhallinen ja mielekäs alue, Hashim sanoo. HäSa