Julkinen hammashoito alkaa taas pyörimään Hämeenlinnassa: "Ruuhkaa tulee ilman muuta"

Hammashoitoon pääsyssä on suuria eroja. Riskiryhmään kuuluvat saavat kiireetöntä hoitoa vain osassa yksityisistä toimijoista.

Hämeenlinnan julkista kiireetöntä hammashoitoa aletaan asteittain avata kesäkuussa.

– Ruuhkaa tulee ilman muuta. Varsinaisesti jonoja ei ole, vaan he, joilta koronaepidemian aikana peruttiin aika, saivat uuden ajan, kertoo Hämeenlinnan suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri Teija Raivisto.

Nyt varattavat kiireettömät ajat, kuten hampaiden lohkeamat, jotka eivät akuutisti vaivaa, menevät Raiviston mukaan alkusyksyyn. Tutkimukset on siirretty pidemmälle.

Hampaiden hoito turvallista

THL:n mukaan suun ja hampaiden hoitoon on turvallista mennä koronaepidemiasta huolimatta. Ei ole tiedossa, että hammashoidossa olisi tapahtunut koronavirustartuntoja.

Riskiryhmille kiireetöntä hoitoa ei ole tarjottu missään Suomessa kevään aikana. Suun terveyden hoitamattomuus voi aiheuttaa heille kuitenkin muita terveysriskejä. Viranomaisohje muuttui viime viikolla, ja nyt osa yksityisistä hammasklinikoista on avannut kiireetöntä hoitoa myös riskiryhmäläisille.

Yli 70-vuotiaiden ja muiden vakavan koronavirusinfektion riskiryhmiin kuuluvien turvallisuudesta on yhä huolehdittava erityistoimin.

Tupakoitsijatkin riskiryhmää

Maaliskuusta lähtien julkinen hammashoito toiminut sillä periaatteella, että vastaanotolle ei pitäisi tulla, ellei ole pakko. Kaikki kiireetön hoito on peruttu. Suun terveydenhuolto on nähty alttiiksi infektioiden leviämiselle, koska hammashoidon toimenpiteissä muodostuu ilmaan aerosoleja.

Hämeenlinnassa kunnalliseen hammashoitoon hakeutuvilta on puhelimessa selvitetty, kuuluuko potilas riskiryhmään ja onko tällä ollut korona-altistusta. Riskiryhmään kuuluvat hoidetaan keskitetysti Hätilän hammashoitolassa. Riskiryhmään on laskettu THL:n ohjeistuksen mukaan myös tupakoitsijat.

Nyt kun kiireetöntä hoitoa aletaan avata, Raivisto arvelee kaikkien palaavan omiin hoitopisteisiinsä.

Hammaslääkärille menoa lykätty

Moni yksityisen hammashuollon toimija on tarjonnut riskiryhmiin kuulumattomille kiireetöntä hoitoa. Mehiläisellä on panostettu suojautumiseen, ja kiireetöntä hoitoa on Hämeenlinnassa tarjottu koko kevään ajan.

Ruuhkia julkisen sektorin puolelta ei ole vyörynyt, vaan asiakasmäärät ovat jääneet normaaleista.

– Asiakkaat itse päättivät olla tulematta vaikka, hoito olisi voitu toteuttaa turvallisesti, harmittelee Oskari Eskola, Mehiläisen suun terveyden liiketoimintajohtaja.

Korona-epidemia on Eskolan mukaan johtanut siihen, että suun terveyden huolehtimista on lykätty.

Akuuttia apua tarjotaan kaikille

Hammaslääkäri Markku Ruusunen Terveystalolta Hämeenlinnasta arvioi, että korona ei ole aiheuttanut yksityisen puolelle samanlaista kriisiä kuin julkiseen hammashuoltoon, koska yksityisellä puolella on helpompaa tehdä nopeita henkilöstöratkaisuja.

– Olemme pystyneet nopeasti siirtämään lomautettuna ollutta henkilökuntaa vastaamaan hoidon tarvetta.

Asiakkaita on Terveystalon hammashuollossa mukaan runsaasti, mutta palvelut eivät toimi vielä täydellä teholla. 70 vuotta täyttäneiden ja riskiryhmiin kuuluvien kiireettömiä hoitoaikoja siirretään yhä syksyyn. Akuutit vaivat, säryt ja hankalat lohkeamat saavat ensiapuhoitoa.

– Emme halua, että kenenkään suun terveys vaarantuu jos odotamme liian pitkään. HÄSA