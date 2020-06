Jussi Kulosen pihalla ei ole romuja, vaan Ladoja – Legendaarisella automerkillä 50-vuotissyntymäpäivät

50-vuotissyntymäpäiviään tänä vuonna viettävä Lada on legendaarinen automerkki. Se oli vuosia Suomen myydyin automerkki. Leppäkoskella Janakkalassa asuva Jussi Kulonen tunnetaan koko Suomen Lada-Jussina.

Kesällä 2019 Kulosen autoharrastus poiki ukaasit rakennus- ja ympäristötarkastajilta. Takapihaa oli siivottava Volgan varrella rakennetuista autoista, sillä niiden todettiin aiheuttavan maisemallista haittaa.

– Se kuulemma häiritsi ohi ajavien junien matkustajia. Juna kun pyyhkäisee ohi, niin ei siinä paljon ehdi näkemään, ehkä vilauksen. Tosin tuolla radanvarren huoltotiellä pyörii välillä autoilijoita. Onko sekään ihan luvallista? Kulonen pohdiskeli Hämeeen Sanomissa 26.10.2019.

Syksyyn 2019 mennessä Kulonen pääsi eroon kymmenestä autosta. Lokakuussa 2019 niitä oli 30. Parhaimmillaan Lada-Jussilla oli 55 autoa.

– Takapihaltani on noussut liikenteeseen monta menopeliä. Viimeisestä kymmenestä luopumastani osa sai uuden kodin, osa piti purkaa osiksi ja pari meni romuraudaksi Leppäkosken romuun.

Menneinä vuosina korjasi hankintansa itse

Menneinä vuosina Kulonen korjasi hankintansa itse. Sittemmin hän alkoi haalia parempikuntoisia autoja. Lokakuussa 2019 hänen tuoreimmat silmäteränsä olivat vuoden 1988 Volga ja vuoden 1996 Lada Niva, jotka olivat hänen käyttöautojaan.

– Kun aloitin keräilyn, Ladat olivat hylkytavaraa, joita korjasin tai käytin varaosina.

Vaikka Lada olisi kuinka huonossa kunnossa, ei se Kulosen mielestä ole turha hankinta. Hän kuvailee Ladaa kauniiksi koristeeksi ja tutkimuskohteeksi.

– Eri autotyypeistä saa aina sellaista tietoa, jota ei enää ole muualla saatavissa. Esimerkiksi olen selvittänyt Lada Samaroiden erimallisista pesunestepöntöistä, että milloin ja missä valmistenumeroissa malli vaihtui. Jo lapsena tutkin autonraatoja romuttamolla.

Pihakoristuksia samaan tapaan kuin pihatontut

Kulonen kertoi Lada-harrastuksestaan Hämeen Sanomissa myös 11.7.2013.

– Ladat vain eivät ole romuja, ne ovat pihakoristuksia samaan tapaan kuin joillakin pihatontut. Minä pidän tätä Lada-farmina, autot ovat sentään suorissa riveissä osin vuosimallien mukaan. Pysyväisnäyttelystähän tässä on oikeastaan kyse, selvitti Kulonen miltei vakavalla naamalla.

Kulonen totesi, ettei ole täysin varma, onko hänen Lada-kokoelmansa maan määrällisesti suurin.

– Kattavin se luultavasti on, koska minulla on muun muassa Samaroita. Jyväskylässä eräällä 18-vuotiaalla kaverilla on jo parikymmentä Ladaa, joten perässä tullaan kovaa. Jotkut ladaharrastajat pitävät ainoina oikeina Ladoina vain kanttimallisia perinteisiä Ladoja, minulla on jopa Suomessa valmistettu Euro-Samara. Keräilyarvoa niillä ei ole samaan tapaan kuin perinteisillä Ladoilla, mutta ehkä vielä joskus sekin aika tulee.

”Töihin en sillä raaski ajaa”

Iso osa Kulosen autoista on ollut ajokuntoisia, mutta vain muutama tieliikenteeseen katsastettu. Kesän 2013 käyttöautona oli Lada 1200 S vuosimallia 1982, joka oli museorekisteröity samana keväänä.

– Töihin en sillä raaski ajaa, se on sunnuntaiajossa.

Ladoista kenties harvinaisin oli tällöin vuoden 1983 mallin 1500S, joita oli muutama vuosi aiemmin rekisterissä enää 15 kappaletta. Kulosen peli oli vielä kaiken lisäksi ajokuntoinen.

Kulonen kertoi, ettei ole valmis maksamaan autoistaan yleensä 500 euroa enempää.

– Hyväkuntoisia Ladoja alkaa olla harvassa, hinnat saattavat nousta tuhansiin euroihin. Esimerkiksi itäsaksalaiset Trabantit ovat nykyisin kovasti arvokkaita autoja.