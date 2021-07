Kanta-Häme siirtyy odotetusti takaisin koronaviruspandemian kiihtymisvaiheeseen – Maakunnassa neljä uuttaa koronavirustartuntaa

Kanta-Hämeen maakunta siirtyy takaisin kiihtymisvaiheeseen 23. heinäkuuta.

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan torstaina 22. heinäkuuta.

Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen oli odotettua, sillä 14 vuorokauden tapausmäärän ilmaantuvuusluku oli Kanta-Hämeessä edellisen viikon tartuntojen jäljiltä noin 46 tartuntaa 100 000 asukasta kohden, joka ylittää kiihtymisvaiheeseen siirtymisen kriteerit.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan 74 prosenttia heinäkuun aikaisista tartunnoista todettiin rokottamattomilla. Kesäkuun ja heinäkuun aikana koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneet ovat olleet rokottamattomia.

Kasvomaskia suositellaan

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärää ei rajoiteta. Osallistujien on kuitenkin vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun rajatuissa ulkotiloissa on yli 50 henkilöä, ja sisätiloissa yli 10 henkilöä.

Yleisötilaisuudet ja kokoontumiset suositellaan toteuttamaan niin, että lähikontaktin välttäminen on mahdollista.

Yksityistilaisuuksissa suositellaan välttämään fyysistä kontaktia, etenkin sisätiloissa.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa lähikontaktia ei voida välttää.

Etätyösuositusta jatketaan soveltuvilla aloilla ja tehtävissä toistaiseksi.

Suositukset ovat voimassa 15. elokuuta asti.

Neljä uuttaa tartuntaa Kanta-Hämeessä

Torstain 22. heinäkuuta aikana Kanta-Hämeessä todettiin neljä uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnoista kaksi on Forssan alueelta, yksi Riihimäen seudulta ja yksi Hämeenlinnan seudulta.

Yksi tapauksista on peräisin ulkomailta ja kaksi maakunnan ulkopuolelta. Yksi tapauksista on paikallinen tartunta, jonka lähde on epäselvä.HäSa

Juttua päivitetään. Juttua päivitetty 23.7 kello 9.58. Lisätty tietoa suisituksista ja Kanta-Hämeen koronaluvuista.