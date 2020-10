Konecranes ja Cargotec yhdistyvät uudeksi yhtiöksi: "Ajoitus on oikea"

Nosturivalmistajat ja pörssiyhtiöt Konecranes ja Cargotec aikovat sulautua yhdeksi yhtiöksi.

Yhtiöt tiedottivat asiasta torstaina aamulla lähetetyssä lehdistötiedotteessa.

Uuden yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on tiedotteen mukaan noin 7 miljardia euroa. Konecranesin liikevaihto oli viime vuonna 3,16 miljardia yhtiön tilinpäätöstietojen mukaan.

– Ajoitus on oikea, ja yhdistymisen perusteet ja yhteensopivuus ovat vakuuttavat, Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith kuvailee pörssitiedotteessa.

Käytännössä yhdistyminen tehdään niin sanotulla abrobtiosulautumisella, jossa Konecranes sulautuu Cargoteciin. Molemmat yhtiöt järjestävät ylimääräisen yhtiökokouksen, joiden pitää hyväksyä sulautuminen. Yhtiöiden hallitukset tulevat ehdottamaan yhdistymisen yksimielistä hyväksymistä, yhteistiedotteessa todetaan.

Omistus jakaantuisi 50–50

Tiedotteen mukaan Konecranesin ja Cargotecin osakkeenomistajat omistaisivat uudesta yhtiöstä kumpikin 50 prosenttia. Uuden yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Konecranesin nykyistä hallituksen puheenjohtajaa Christoph Vitzthumia.

Uutta toimitusjohtajaa ei ole nimetty.

– Sulautumisen ansiosta nousemme kestävien materiaalivirtojen maailmanlaajuiseksi johtajaksi, kuvailee puolestaan Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin tiedotteessa.

Lisäksi yhdistyminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

100 miljoonan euron synergiaedut

Yhtiöt perustelevat yhdistymistä muun muassa uusilla, saavutettavilla synergiaeduilla. Tuleva yhtiö tavoittelee 10 prosentin liikevoittoprosenttia. Synergiaetujen taloudellisten etujen arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa euroa.

Yhtiöillä on yhteensä noin 29 400 työntekijää eri puolilla maailmaa. Konecranes on merkittävä työllistäjä Hämeenlinnassa. Yhtiöllä on tehdas Ruununmyllyssä.

Aiemmin syyskuuussa yhtiö ilmoitti yt-neuvotteluista Hämeenlinnassa.