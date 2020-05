Juuri nyt: Riihimäellä "ihmisen terveyteen liittyvä uhkatilanne" – Paikalla poliisi, pelastuslaitos ja terveydenhuollon henkilöstöä

Riihimäellä Käräjäkadulla on meneillään ihmisen terveyteen liittyvä uhkatilanne. Tilannehuoneen mukaan pelastuslaitos sai ennen kello 14 tehtävän ihmisen pelastamiseksi ylhäältä. Paikalta tavoitettu päivystävä palomestari Marko Villanen kertoi puoli kuuden aikaan illalla,...

Riihimäellä Käräjäkadulla on meneillään ihmisen terveyteen liittyvä uhkatilanne. Tilannehuoneen mukaan pelastuslaitos sai ennen kello 14 tehtävän ihmisen pelastamiseksi ylhäältä. Paikalta tavoitettu päivystävä palomestari Marko Villanen kertoi puoli kuuden aikaan illalla, että tehtävä on yhä kesken. – Pyrimme saamaan tilanteen hallintaan. Odottamisvaihe on nyt menossa, Villanen totesi. Paikalla on myös terveydenhuoltohenkilöstöä ja poliisi, joka on rajannut…