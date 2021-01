K-ryhmä vetää jälleen kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi

K-ryhmä vetää kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi. Takaisinveto koskee Pirkka-kananmunien yhtä tuote-erää.K-ryhmän mukaan yhdeltä kananmunien tuotantotilalta otetussa näytteessä on havaittu salmonellaa. Koska salmonellaa on saattanut päätyä myös osaan kananmunista, virheellinen tuote-erä on varotoimenpiteenä vedetty pois ruokakaupoista.Takaisinveto koskee tuotteen Pirkka kananmuna 10 kpl/580 g erää EAN 6410405085627, jonka parasta ennen -päiväys on 5.2. Tuotantotilan leima kananmunissa on…

