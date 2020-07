Kadunnimet eivät ole rekisterissä, eikä Hämeenlinnassa ole työryhmääkään joka kantaisi vastuun uusista nimistä

On vielä liian varhaista antaa Irwin Goodmanin eli Antti Hammarbergin nimeä kadulle tai aukiolle Hämeenlinnassa.

Irwinin kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi vasta 30 vuotta joka on kadunnimistöjen maailmassa auttamattoman lyhyt aika.

– Vie aikansa ennen kuin henkilön yhteiskunnallinen merkitys paljastuu. Nimet eivät saa olla liian paikallisia tai ajassa olevia, vaan niillä täytyy olla syvällisempi merkitys, suomalaista kadunnimistöä tutkinut Laura Ukskoski kertoo.

Surullisiakin esimerkkejä löytyy. Mika Häkkisen mukaan Vantaalla hätäisesti nimetty aukio on osoittautunut jälkeenpäin aivan liian vaatimattomaksi miehen saavutuksien rinnalla. Aiemmin Sampo-aukiona tunnettua Lordi-aukiota Rovaniemellä ei sitäkään ole paljon suitsutettu.

– Kadunnimeä ei pitäisi antaa elävästä ihmisestä ja kuolemastakin olisi hyvä olla kulunut ainakin viisi vuotta. Se, kuka on riittävän yleisesti tunnettu, on tietenkin makuasia, Ukskoski sanoo..

Hämeenlinna oli mukana Ukskosken muistonimistä tekemässä gradussa vain pintapuolisesti. Tutkimusta vaikeutti se, ettei Hämeenlinnassa pidetä rekisteriä kadunnimistä. Ukslahden mielestä on vahinko, ettei kaupungissa ole ketään joka kantaisi nimistöstä vastuun.

– Nimet ovat tärkeitä ja herkkiä asioita ihmisille, Ukskoski muistuttaa,

Naisten nimet ovat vähemmistönä koko Euroopan kaupungeissa

Kadunnimistön maailma on konservatiivinen ja hidas. Se on myös miehinen, sillä naisten mukaan nimettyjä katuja tai aukioita ei ole esimerkiksi Hämeenlinnassa kantakaupungissa kuin yksi.

Katunsa ovat keskustasta saaneet niinkin arvokkaat herrat kuin Paasikivi, Birger Jaarli, Arvi Karisto, Jean Sibelius ja Kustaa III, eikä Brahenkadullekaan ole kuin kivenheiton matka. Keskustan ulkopuolella katuja on sen sijaan melkein ruuhkaksi asti Eino Leinolla, Uno Cygnaeuksella ja vaikkapa Armas Launiksella.

– Naisten nimet ovat vähemmistönä koko Euroopan kaupungeissa. Toisaalta se on ymmärrettävää, sillä eiväthän naiset olleet yhteiskunnallisesti näkyvässä asemassa vielä sata vuotta sitten. Tilanne muuttuu vielä ajan myötä, muistonimistä gradunsa tehnyt Laura Ukskoski uskoo.

Yksi harvoista poikkeuksista Hämeenlinnassa on Wetterhoffinkatu linja-autoaseman kupeessa. Kadunpätkä on saanut nimensä kutomakoulun perustajan Fredrika Wetterhoffin mukaan, sillä hän kohensi omalta osaltaan naisten asemaa Suomessa. Koulun rakennus on edelleen paikoillaan.

Omaa katua eivät sen sijaan ole saaneet esimerkiksi Hilja Haahti tai mahtava Skogsterin suku, jonka liiketalo on edelleen kirkon kulmalla ja Piparkakkutalo sen kyljessä..

– Hyvä paikannimi liittyy kaupungin omaan paikallishistoriaan. Yleensä paikan mukaan nimetty katu joko johtaa paikkaan tai kulkee sen ohi, Ukskoski huomauttaa.

Hämeenlinna on nimistöltään hyvinkin tyypillinen kaupunki

Vanhoja nimiä ei saisi enää vaihtaa uusien tieltä. Niille pitäisi löytää kokonaan uusi paikka, jonka historiaan ne istuvat. Juuri tämän vuoksi esimerkiksi Irwin Goodmanin katua on sovitettu Rinkelinkadulle Kaurialaan ja Tauno Palo sai raittinsa juuri Myllymäkeen.

Laura Ukskosken mielestä Hämeenlinna on nimistöltään hyvinkin tyypillinen kaupunki. Ihmetystä on kuitenkin herättänyt, että kaupungissa on katuja, eikä niinkään teitä niin kuin niin monessa muussa kaupungissa.

Hämeenlinnan katuja ei hieman yllättäen löydä Suomen yleisimpien teiden listalta. Ylivoimaisesti yleisin on Rantatie, joita on Suomessa 226. Toiseksi eniten on Kirkkoteitä, joita on 180.

Hämeenlinnassa oli aikoinaan Rantakatu, mutta se muutettiin sittemmin Arvi Kariston kaduksi. Sen sijaan Kirkkotietä ei ole, vaan Kirkkorinne. HäSa