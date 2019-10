Kahdeksan syytettä Pohjantähden yhtiökokouksen äänileikkurin kiertämisestä

Syyttäjä on nostanut syytteen kahdeksaa henkilöä vastaan vakuutusyhtiörikoksesta. Syytteet liittyvät kahden vuoden takaiseen Pohjantähden ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Itä-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjällä Mirva Hilanderilla on edelleen syyteharkinnassa epäilyjä vakuutusyhtiö-, väärennys-, salassapito- ja henkilörekisteririkoksista.

Hilander teki syyttämispäätöksen vakuutusyhtiörikoksista 14. lokakuuta. Kun yhtiökokous pidettiin 30. lokakuuta ja siihen ilmoittautuminen päättyi 20. lokakuuta vuonna 2017, voi olla, että mahdolliset rikokset eivät ehtineet vanhentua. Vakuutusyhtiörikosten vanhentumisaika on kaksi vuotta.

– On mahdollista, että vielä syyteharkinnassa olevat rikosepäilyt ovat vanhentuneet, sanoo Hilander.

Lue myös: Pohjantähti aloittaa yt-neuvottelut 250 työntekijän työsuhteista – Pääkonttori muuttaa uuteen paikkaan (30.10.2019)

Finanssivalvonta kanteli

Epäilyt vakuutusyhtiörikoksista tutkittiin ja niistä nostettiin syytteitä monien vaiheiden kautta. Finanssivalvonta teki rikosilmoituksen vakuutusyhtiö-, väärennys-, salassapito- ja henkilörekisteririkoksista, kun oli kulut kymmenen kuukautta yhtiökokouksesta. Kihlakunnansyyttäjän päätökseltä tutkinnasta rajattiin väärennys-, salassapito- ja henkilörekisteririkokset. Poliisi totesi myöhemmin, etteivät tapahtumat täytä vakuutusyhtiörikoksen tuntomerkkejä.

Finanssivalvonta kanteli kihlakunnansyyttäjän päätöksestä valtakunnansyyttäjän virastoon viime helmikuussa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän päätöksen. Uusi kihlakunnansyyttäjä taas laajensi rikostutkinnan myös vakuutusyhtiörikoksiin.

Syyttäjä ei siten nostanut syytettä rikosepäilyistä, joiden tutkinnan keskeyttämisestä syyttäjä oli päättänyt ja mistä päätöksestä Finanssivalvonta kanteli valtakunnansyyttäjälle.

”Emme arvioi syyllisyyttä”

Pohjantähden osakkaat vaativat syksyllä 2017 ylimääräistä yhtiökokousta, jossa valittaisiin yhtiölle uusi hallitus. Yhtiökokous vaihtoi koko hallituksen. Tuolloinen toimitusjohtaja erotettiin jo ennen yhtiökokousta.

Hämeenlinnalaisessa vakuutusyhtiössä on kuohunnut kevään 2017 yt-neuvotteluista lähtien. Finanssivalvonta teki rikosilmoituksen yhtiökokoukseen liittyvistä tapahtumista. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus on vaihtunut lähes kokonaan. Kolme eri henkilöä on hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä.

Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen korostaa, että yhtiö ei ole syytteessä. Se on asianomistaja.

– Kahdeksan syytteen saaneen henkilön joukossa on yhtiön entisiä ja nykyisiä työntekijöitä. Emme ole se, joka arvioi heidän syyllisyyttään.

”Tärkeää uskottavuus”

Pohjantähti on keskinäisenä vakuutusyhtiönä saanut kiusallista huomiota. Kiiliäinen toivoo, että asiat selvitettäisiin nopeasti. Hän ei kuitenkaan arvostele viranomaisten toimintaa.

– Ymmärrän asian finanssialan näkökulmasta. On tärkeää pitää ala uskottavana ja puhtaana.

– On meidän etu, että asiat menevät oikein.

Finanssivalvonta nimesi viime vuonna asiamiehen valvomaan yhtiön toimintaa. Finanssivalvonnan mukaan asiamies ei suoraan liity rikostutkintaan, mutta päätöstä ei ole muutenkaan julkisesti perusteltu.

– Finanssivalvonnan näkökulmasta tilanne on ollut epäselvä, sillä yhtiön johto vaihtui muutaman vuoden aikana useaan kertaan. Vuonna 2018 oli oikein, että asiamiehellä varmistettiin asioiden kulku oikeaan suuntaan.

– Kun nyt katsotaan toimintaa ja sen tuloksellisuutta, asiassa ei ole enää pohdittavaa, Kiiliäinen sanoo. HÄSA

Lue myös: Pohjantähti aloittaa yt-neuvottelut 250 työntekijän työsuhteista – Pääkonttori muuttaa uuteen paikkaan (30.10.2019)