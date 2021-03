Kahdella puolueella on jo täysi lista, muilla vielä tilaa – Katso tästä kaikki Hämeenlinnassa nimetyt kuntavaaliehdokkaat

Hämeenlinnassa vain perussuomalaisilla sekä kokoomuksen ja RKP:n vaaliliitolla on koossa täysi lista eli 76 ehdokasnimeä. Kolmanneksi eniten ehdokkaita kaupungissa on tällä hetkellä sosiaalidemokraateilla, joilla on ehdokkaita nyt 65. Listoja on mahdollista täydentää 4. toukokuuta asti.