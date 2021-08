Kahdelle uudelle lastenkodille varattiin tontit eri puolilta Hämeenlinnaa – Tulossa yhteensä 28 asukaspaikkaa

Hämeenlinnaan rakennetaan lähiaikoina kaksi lastensuojeluyksikköä, joihin tulee yhteensä 28 asukaspaikkaa. Kaupunki on varannut tontit kahdelle yksityisille hoiva-alan rakennuksiin erikoistuneelle yritykselle. Hoivatilat Oy:lle on varattu tontti Ruununmyllyn koulua vastapäätä Ruununmyllyntieltä ja Sievin Hyvinvointitilat Oy:lle Loimalahdesta Tervapadankadulta. Kummastakin rakennuksesta tulee yksikerroksinen. Ruununmyllyssä kerrosneliömetrejä on noin 600, Loimalahdessa 720. Kumpaankin mahtuu 14 asukasta. Tonttien varaukset ovat voimassa ensi…