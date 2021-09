Kahden koulun oppilaita karanteeniin Riihimäellä

Riihimäellä on kahden eri koulun oppilaita asetettu karanteeniin varotoimenpiteenä. Taustalla on kahden oppilaan positiiviset koronatartunnat. Karanteeniin asetetuista oppilaista 22 opiskelee Peltosaaren alakoulussa ja 3 Harjunrinteen yläkoulussa. Koulujen henkilökuntaa ei ole asetettu karanteeniin. Altistuminen koronatartunnalle on tapahtunut viime viikon keskiviikon ja perjantain välisenä aikana. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä kartoittaa altistuneet ja tiedottaa heitä asiasta. HäSa …

