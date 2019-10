Värillä on väliä halloween-naamiota tehdessä – Poliisi: Pelottelulla voi joutua putkaan

Halloweenina saa hassutella, kunhan se ei tapahdu kenenkään muun kustannuksella. Satu Lehtonen on kokenut kasvomaalausten tekijä.

Halloweenia juhlitaan lokakuun lopussa ja marraskuun alussa riippuen siitä, osuuko almanakan ulkopuolella vietettävä naamarijuhla arkipäivään vai viikonlopulle. Juhla tuo mukanaan muun muassa luurankoja, haamuja, mörköjä ja muiksi kammotuksiksi naamioituneita kulkijoita.

Et ole ensimmäistä kertaa naamiaisissa. Mistä saat ideoita kasvomaalauksiin, Satu Lehtonen?

– Inspiroidun kauhuelokuvista, se on ehtymätön varasto. Myös netti on ideoita ja maskinteko-ohjeita pullollaan. Veikkaan, että tänä vuonna on aika paljon jokereita ja klovneja liikenteessä.

Millainen on hyvä halloween-naamio? Mitä on syytä ottaa huomioon?

– Ei ole väliä millainen se on, kunhan idea toimii itselle. Käytän kasvovärejä ja bodypainting-pensseleitä, mutta kyllä vesiväreilläkin pärjää.

Lehtosen mukaan ennen kasvojen maalaamista on syytä käyttää kosteusvoidetta. Iho ei rasitu niin paljon ja värin saa pestyä helpommin pois.

– Vinkkinä, että vihreä väri lähtee kehnosti pois kasvoista. Olen joskus kulkenut juhlien jälkeisenä päivänä naama hailakan vihreänä, Lehtonen nauraa.

Voiko kasvomaalauksen tekeminen lähteä lapasesta?

– Voi, helposti! Kasvomaalausta ei määräänsä enempää työstää. Jos siinä on liian monta kerrosta, maali alkaa rapistua pois.

– Kasvomaalit eivät myöskään kestä hikoilua kovin hyvin. Silloin kannattaa käyttää rasvavärejä.

Kuinka tärkeä halloween-hahmon taustatarina on?

– Ei se välttämätön ole, mutta kyllähän naamioon pukeutumista roolileikkinä pidetään.

Hänet tapettiin karjoineen epäreilusti. Nyt hän etsii oikeutta ja kotia minne palata. Kotimatkalla hän ei anna armoa. Kenellekään.

Hän on gringo, Satu Lehtosen halloween-hahmo lyhyen taustatarinansa kera.

Lehtonen aikoo osallistua Tawastia Stompin halloween-kekkereihin Aulangolla. Lehtosen maski sopii sinne kuin nakutettu, sillä lavalle nousevat muun muassa kalpeanaamaiset tanskalaiset Hola Ghost & Haunted Horns ja ruotsalainen kauhukantria tahkoava The Coffinshakers.

Kuinka pitkälle roolin voi viedä eli missä kulkee raja?

– Itse vetäisin rajan siihen, että rooli ei loukkaa tai satuta ketään.

– Hassuttelu ja hölmöily eivät aiheuta harmia. Ihmisten pitäisi heittäytyä enemmän tällaisia erikoisiltoina.