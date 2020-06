Kaikki alkoi nuoruusmuistosta, huutokauppalöydöstä ja mummon vanhasta kuurnasta – Sahtiperinne heräilee Kutilassa

Harri Tarpeenniemi ja Pekka Hurjanen ovat verestäneet Kutilan kylän sahtiperinteitä. Juomaan on haettu isoäitien tekemän sahdin makua.

Jo pelkkä sahdin tuoksu huumaa.

Kun soppatykin kantta nostetaan, makea ja aromikas tuoksu täyttää aistit. Tekstuuriltaan kaurapuuromainen tuote yllättää maullaan. Sokeria ei ole lisätty ollenkaan, mutta mäskissä on makea, jopa karamellimainen vivahde.

– Ajatelkaa, kaikki tämä makeus tulee viljasta! myhäilee Harri Tarpeenniemi, joka on herätellyt Kutilan kylän sahtiperinteitä yhdessä naapurinsa Pekka Hurjasen kanssa Hämeenlinnan Kalvolassa.

Olemme seuraamassa perinteisen juhannussahdin valmistusta. Mäski on nyt 57-asteista, Tarpeenniemi ilmoittaa lämpömittaria tarkastellen.

Mäskiä saa ja pitää maistella

Hurjasen huutokauppalöytöön, armeijan soppatykkiin, on jo aamuneljältä lisätty ainekset muhimaan.

Päivä kuluu mäskiseosta kypsytellessä. Mäskiä sekoitellaan ja maistellaan, kuinka viljan sokerinen maku alkaa kehittyä.

– On testattava, onko mäskissä oikea maku ja sokeripitoisuus, Tarpeenniemi sanoo.

Parivaljakon tavoitteena on saada valmista sahtia juhannuspöytään. Juoman valmistukseen menee viikkoja.

Helpotus odottamiseen on, että sahtivierteen laskemisen jälkeen seoksesta saadaan parikymmentä litraa jälkitippaa.

– Siihen pannaan sokeria ja hiivaa ja käytetään siitä pikaolutta, jossa on aika hyvä maku! Tarpeenniemi kehuu sahdin sivutuotetta.

Paluu maalle ja paluu perinteisiin

Naapurukset päätyivät muutama vuosi sitten yhdessä sahdintekoon perinteiden velvoittamina. Molempien isoäidit tekivät Kutilan kylällä sahtia.

Perinteen herättely alkoi Hurjasen vihjattua Tarpeenniemelle, että häneltä löytyisi sopiva mäskinkeittiöastia, ja ylisillä lepäsi yhä mummon vanha sahtikuurna.

Hyvän juoman ja ruoan ystävänä Tarpeenniemi tuli projektiin mukaan. Hän muistelee rippikouluikäisenä tehneensä mummonsa kanssa sahtia, mutta sittemmin harrastus oli jäänyt.

Maalle asumaan palattuaan Tarpeenniemi halusi palata myös perinteistä juomakulttuuria vaalimaan.

– Meistä oli sääli, kun kukaan ei jatkanut sahdinvalmistusta. Haluamme siirtää perinteen myös jälkipolvillemme. Tämä on yksi hienoja maalaisperinteitä, Tarpeenniemi sanoo.

Hurjasen isoäidin kuurna oli jo ajan haurastuttama, mutta puusepän avustuksella mallinnettiin uusi puukuurna mäskin valuttamista varten.

Nuorena maistui juoma, muttei sen teko

Hurjanen harmittelee, ettei ollut itse nuorempana kiinnostunut sahdinvalmistuksesta.

– Juoman mausta kyllä tykkäsin, Hurjanen naurahtaa.

Omilta isoäideiltä sahtioppia ei ehditty saada, joten Tarpeenniemi ja Hurjanen ovat kehittäneet taitojaan kantapään kautta oppien. Kylältä onneksi löytyi vielä vanhoja taitajia.

– Pikkuhiljaa olemme päässeet makuun, joka mummojen sahdissa oli, Hurjanen tuumaa.

Perinnejuomaa palvilihan kera

Sahti on ruokajuomaa, eikä humalatila ole sen juomisen tavoitteena. Alkoholipitoisuus Kutilan sahdissa on 6–6,5 promillea.

– Alkoholipitoisuutta saisi nostatettuakin, mutta emme ole halunneet. Menemme maku edellä, Tarpeenniemi sanoo.

Sahti kruunaa monen perinneruoan. Juoman saa myös jatkojalostettua makeaksi leiväksi, jota Tarpeenniemi ja Hurjanen kehuvat erinomaiseksi peuran palvilihasiivun kera.

Myyntiin Kutilan sahtia ei tehdä, vaan valmis juoma kulutetaan perhepiirissä.

Hurjanen epäilee, että jos he pyytäisivät sahdistaan sen työtunteja vastaavaa hintaa, siitä tulisi niin kallista, ettei se menisi kellekään kaupaksi.

Erikoisuutena väri ja makeus

Tarpeenniemi ja Hurjanen ovat halunneet tehdä juuri paikallisen maun mukaista sahtia.

Kutilan sahti on poikkeuksellisen tummaa esimerkiksi Lammin sahtiin verrattuna, sillä siinä on käytetty myös ruista. Moneen muuhun sahtiin verrattuna se on myös makeaa. Erityisenä lisänä ovat kaurahiutaleet. Ne pehmentävät juoman makua.

Maun hakemiseen on mennyt miesten arvion mukaan jo satoja tunteja.

– Tämä on kutilalaista sahtia. Tähän olemme pyrkineet ja tätä saaneet aikaiseksi, Tarpeenniemi tuumaa.

Sahdin makea muisto huulillamme jätämme herrat sekoittelemaan kulttuurista perintöään. Juhannuksena heidän uurastuksensa palkitaan. HÄSA