Kaikki korkeakouluopiskelijat siirtyvät vuodenvaihteessa YTHS:n opiskeluterveydenhuollon piiriin – Palveluverkko on rakentumassa hyvää vauhtia

Hämeenlinnaan on tulossa YTHS:n oma palvelupiste. Muiden Hamkin toimipaikkojen opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottajiksi tulossa yhteistyökumppani.

Kaikkien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto siirtyy vuoden 2021 alusta lähtien Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) hoidettavaksi.

Aiemmin YTHS:n vastuulla on ollut vain yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto. Ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuolto on ollut osa opiskelupaikkakunnan kunnallista terveydenhuoltoa.

Uudistuksen myötä YTHS:n palveluiden piiriin kuuluvien opiskelijoiden määrä yli kaksinkertaistuu ja opiskelupaikkakuntien määrä nelinkertaistuu.

Palveluverkkoa rakennetaan

Palveluverkon rakentaminen on vielä kesken.

YTHS:lle tulee omia palvelupisteitä kaikkiaan 21 isolle opiskelupaikkakunnalle ja ne ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä opiskelupaikkakunnasta riippumatta.

Periaatteena on, että pienemmillä paikkakunnilla, joissa opiskelijamäärä jää alle 2000, palvelut tuotetaan yhteistyökumppanien avulla.

– Tarkoitus on, että kaikilla opiskelijoilla on saatavilla fyysiset vastaanottopalvelut paikkakunnasta riippumatta. Vastaanottopalveluiden saavutettavuudelle on määritelty valtakunnalliset kriteerit eli opiskeluterveydenhuollon palveluihin voi olla julkisilla liikennevälineillä enintään noin 45 minuutin matka, vuoroväli vähintään noin kerta tunnissa ja yhdensuuntaisen matkalipun hinta enintään noin 7 euroa. Suunterveyden palveluiden saavutettavuuskriteerit ovat hieman väljemmät. YTHS:n projektipäällikkö Tiina Andersén kertoo.

Hämeenlinnaan uusi palvelupiste

Kanta-Häme kuuluu YTHS:n keskiseen alueeseen, jossa sillä on hoidettavana 40 500 opiskelijan opiskelijaterveydenhuolto. Tällä alueella valtaosa opiskelijoista hoidetaan ensi vuoden alusta alkaen kolmen ison paikkakunnan palvelupisteissä Tampereella, Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. Sen lisäksi alueelle on tulossa kymmenen yhteistyökumppanin palvelupistettä.

Hämeen ammattikorkeakoulun toimipisteiden sijaintipaikoista ainoastaan Hämeenlinna on saamassa YTHS:n oman palvelupisteen.

Projektipäällikkö Tiina Andersénin mukaan palvelupisteen vuokrasopimusta vielä työstetään, joten sen sijaintia ei vielä pystytä vahvistamaan.

Valkeakosken hamkilaisia palveleva toimipiste löytyy Tampereelta.

– Forssassa, Riihimäellä, Evolla, Lepaalla ja Mustialassa opiskelijat saavat palvelunsa yhteistyökumppaneilta, joita ei vielä ole valittu, Andersén kertoo.

Syksyn edetessä nämäkin yksityiskohdat selviävät, sillä yhteistyökumppaneiden kilpailutus on käynnissä ja tarjousten jättöaika päättyy perjantaina 4. syyskuuta.

Andersén on luottavainen sen suhteen, että yhteistyökumppanit löytyvät.

– Paikkakunnilla, joilla ei ole yksityisiä terveydenhuollon toimijoita, keskustelemme palveluiden järjestämisestä kuntien kanssa. Parilla yksittäisellä paikkakunnalla joutunemme hieman joustamaan saavutettavuuskriteereistä. Esimerkiksi Evolla julkinen liikenne ei täytä asettamiamme kriteereitä.

Uutta henkilöstöä palkataan

Uuden henkilöstön rekrytointi palvelupisteisiin on aloitettu keväällä ja työ jatkuu syksyn aikana.

Esimerkiksi Hämeenlinnaan avattavaan palvelupisteeseen haetaan terveydenhoitajia, yleislääkäriä, mielenterveystyöhön perehtynyttä sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa, psykiatria, psykologia, hammaslääkäreitä, suuhygienistejä, hammashoitajia ja fysioterapeuttia.

Fyysisten palvelupisteiden lisäksi YTHS:n kaikilla asiakkailla on käytössään laaja sähköinen asiointi sekä etäpalvelut.

– Opiskelijan lähin palvelupiste on omassa kännykässä, Andersén tiivistää.

YTHS:n tavoitteena on, että palveluverkko fyysisine osoitteineen olisi valmiina lokakuun loppuun mennessä.

– Palvelut ovat opiskelijoille saatavilla heti vuodenvaihteessa. Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että ensimmäiset kuukaudet seuraamme palveluiden käyttöä erityisen tiiviisti ja varaudumme tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä, Tiina Andersén kertoo. HäSa

