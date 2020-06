Kaipaatko peli- tai leikkikaveria? Lasten ja nuorten kesäliikuntakaveri Juha-Matti Pitkänen on vain soiton päässä

Lentopallo saa kyytiä Pullerilla Hämeenlinnan Urheilupuistossa, kun Lasten liikunnan tuki ry:n liikuntapassikerholaiset, 7–13-vuotiaat lapset laittavat palloa yli verkon yli 30 asteen helteessä.

Tasaisin väliajoin pidetään juomataukoja ja vilvoitellaan varjossa, jotteivat voimat lopu.

”Rajana on vain mielikuvitus”

Lasten kanssa hiki lippalakissa häärii vastuuohjaaja Juha-Matti Pitkänen, joka toimii tänä kesänä myös Lasten liikunnan tuen kesäliikuntakaverina.

Kyseessä on pilottikokeilu, jossa kesäliikuntakaverin voi tilata pelailemaan tai leikkimään 7–14-vuotiaiden lasten kanssa ilmaiseksi tunnin ajaksi Hämeenlinnan kantakaupungin alueelle haluamalleen lähiliikuntapaikalle arkisin kello 9–13.

Kesäliikuntakaverille voi esittää niin laji-, peli- kuin leikkitoiveitakin.

– Rajana on vain oma mielikuvitus. Voimme tehdä kaikkea laidasta laitaan, mutta paikka voi asettaa rajoitteita. Esimerkiksi koripalloa ei voi pomputella puiston nurmella, Pitkänen toteaa.

Lajeina voivat koriksen lisäksi olla esimerkiksi jalkapallo, sähly, pesäpallo, lentopallo, sulkapallo, tennis, frisbeegolf, petankki, mahdollisesti voimistelu sekä alkeellinen parkour.

– Leikkipuolella perinteistä hippaa ei tänä korona-aikana ehkä leikitä, mutta voimme leikkiä vaikka erilaisia piiri- ja piilosleikkejä, polttopalloa sekä tarkkuutta ja tasapainoa vaativia välineleikkejä.

Palvelusta voi tulla pysyvä, mutta jatkossa maksullinen

Viikko sitten alkanut kesäliikuntakaverikokeilu päättyy torstaina 2. heinäkuuta, joten varausaikaa on vielä muutama päivä.

– Haemme tällä kokemuksia ensi vuodelle: onko kysyntää ja onko tämä toimiva konsepti. Kokemusten pohjalta tarjoamme tätä ensi vuonna mahdollisesti maksullisena palveluna, eli meiltä voi tilata kesäliikuntakaverin liikuttamaan lapsia vaikkapa lastenjuhliin, kertoo Lasten liikunnan tuen kesätoiminnan vastaava Anniina Gynther.

Pitkänen nauttii, kun lapset nauttivat liikunnasta

Juha-Matti Pitkänen on ollut pitkään Lasten liikunnan tuen leivissä. Hän toimii kouluohjaajana sekä iltapäivätoiminnan ja kesätoimintojen vastuuohjaajana.

– Olen tehnyt tätä työtä niin monta vuotta, että takataskusta löytyy vaikka mitä pelejä ja leikkejä!

– Tehtävänäni on mennä innostuneena ja positiivisena paikalle. On kiva nähdä, miten lapset oppivat uusia asioita ja heille tulee hyvä mieli liikunnasta. Yhdistyksen tavoitteena on saada lapset nauttimaan liikunnasta, jotta he jatkavat sitä myös aikuisina, Pitkänen sanoo.

Liikunta on ollut osa Pitkäsen omaa elämää jo 6-vuotiaasta asti, kun hän alkoi harrastaa lentopalloa Luolajan Kajastuksessa, jossa hän toimi myöhemmin valmennusvastaavana ja johtokunnan jäsenenä.

Hän on toiminut kymmenisen vuotta myös pesäpallovalmentajana ja pelinjohtajana Hämeenlinnan Paukussa.

Korona varjosti myös Lasten liikunnan tuen kesäntoimintojen aloitusta

Lasten liikunnan tuen kesätoiminnan vastaava Anniina Gynther kertoo, että yhdistyksen alkukesästä tarjoamille lastenliikunnan kesätoiminnoille on ollut kiitettävä kysyntä.

– Koronakevät aiheutti epätietoisuuden siitä, voiko yhdistys ylipäätään aloittaa kesätoimintoja kesäkuun alussa, ja jos voi, mitä kaikkea saa järjestää ja millä järjestelyillä.

Liikuntapassitoiminnassa on ollut yli 50 lasta, varhaiskasvatuspalveluissa nelisenkymmentä ja leiritoiminnassa noin 50 lasta. Lisäksi perheitä on palvellut Peuhukahvila.

– On ihanaa nähdä lasten liikunnan riemu ja se, että tästä työstä on oikeasti hyötyä, Gynther lisää. HÄSA