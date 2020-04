Ensimmäisen kerran Hämeenlinnan kantakaupungissa: Vuokrakerrostaloja puretaan Nummella ja Katumalla

Hämeenlinnasta puretaan kaksi vuokrakerrostaloa. Tiensä päähän tulevat Katumantie 8 ja Nummella sijaitseva Karhitie 6.

Noissa Hämeenlinnan Asunnot Oy:n omistamissa taloissa on yhteensä 65 asuntoa. Molemmat on rakennettu 1980-luvun alussa, ja ne vaatisivat isot peruskorjaukset.

Purku odottaa myös kahta Lammilla sijaitsevaa vuokrarivitaloa Evontie 20 ja Iso-Evonraitti 10. Niissä on yhteensä yhdeksän asuntoa.

Talot puretaan joko tänä tai ensi vuonna. Iso-Evonraitin talolle haetaan vielä ARA-rajoitusten purkua, minkä jälkeen sitä yritettäneen ensin vielä myydä.

Purkamisista tulee kuluja yhtiölle reilut 600 000 euroa. Se sisältää myös taseen alaskirjaukset. Lainaa purkukohteista jää yhtiölle vähän alle 300 000 euroa.

Silti purkamisilla parannetaan yhtiön taloudellista asemaa.

Asukkailla edessä muutto viimeistään lokakuussa

Yhtiö irtisanoo kaikkien neljän kiinteistön vuokrasopimukset kuluvan huhtikuun aikana. Vuokrasuhteet päättyvät irtisanomisajan jälkeen ensi lokakuun lopussa.

Yhtiö on tiedottanut asukkaille päätöksistään ja luvannut tukea heitä uuden vuokra-asunnon löytämisessä. Heille tarjotaan asuntoa nykyisen läheltä. Jos vuokralainen muuttaa toiseen Hämeenlinnan Asuntojen asuntoon, yhtiö hoitaa muuttolaatikot ja irtaimiston muuton.

Hämeenlinnan kaupungin vuokra-asuntoyhtiö ei ole aiemmin purkanut talojaan kantakaupungissa. Lammilla purettiin yksi kerrostalo viime vuosikymmenellä.

Tyhjiksi tai vajaakäytölle jääneistä vuokrataloista on kyllä tehty purkupäätöksiä monella muulla paikkakunnalla, etenkin väestötappiosta kärsivillä alueilla kuten Forssassa.

Tyhjillään seisovat asunnot nostavat muiden vuokria

Vuokra-asuntoa etsivät eivät usein halua Hämeenlinnan Asuntojen vapautuvia asuntoja, koska ne ovat liian isoja. Hämeenlinnan Asuntojen pitkään tyhjänä olleiden asuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2015.

Moni hakee asuntoa keskustasta tai sen läheltä, jolloin vuokra-asuntoyhtiön asunnot, jotka sijaitsevat pääosin keskustan ulkopuolella lähiöissä, jäävät tyhjiksi. Tyhjistä asunnoista koituvat kulut nostavat muiden asuntojen vuokria.

Huoneistojen laatu- ja kuntotasokin on yhtiön mukaan perustasoinen tai perustasoista alhaisempi.

Kilpailu pakotti toimiin

Yhtiö on uudistanut voimakkaasti strategiaansa, kun kilpailu Hämeenlinnan vuokra-asuntomarkkinoilla on koko ajan kiristynyt. Se on ryhmittellyt kohteensa säilytettäviin, parannettaviin ja aikanaan purettaviin tai myytäviin.

Hämeenlinnan Asunnot on perustellut myös asukkailleen nyt irtisanottavia vuokrasopimuksia sillä, että asuntokanta vaatii uudistamista ja sellaisia toimenpiteitä, joilla yhtiö voi vastata kysyntään ja ”tarjota asiakkailleen nykyaikaisia ja toimivia koteja”.

Viime vuonna yhtiö päätti ostaa jalostettavakseen Palokunnankadulta niin sanotun OP-Talon ja viisi kerrostaloa Mäyräntieltä. Niissä on yhteensä noin 140 huoneistoa.

Yhtiö pyytää, että kaupunginhallitus hyväksyisi tänään tiistaina ehdotuksen kiinteistöjen purkamisesta. HäSa

