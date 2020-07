Kalliovuorten mystinen aarre inspiroi Matti Saarista, joka järjestää nyt oman aarrejahdin Hämeenlinnassa

Hämeenlinnalainen Matti Saarinen kantaa kahta arkkua, joista toinen on täynnä ja toinen tyhjä, ainakin vielä. Arkut näyttävät juuri siltä, miltä esimerkiksi sarjakuvista tutut aarrearkut näyttävät, ja sellaisia ne ovatkin. Arkuista...

Hämeenlinnalainen Matti Saarinen kantaa kahta arkkua, joista toinen on täynnä ja toinen tyhjä, ainakin vielä. Arkut näyttävät juuri siltä, miltä esimerkiksi sarjakuvista tutut aarrearkut näyttävät, ja sellaisia ne ovatkin. Arkuista pienemmän Saarinen on kätkenyt viikonlopun aikana odottamaan löytäjäänsä vihjerunon perusteella. – Arkussa on ihan käypää rahaa eli eri suuruisia kolikoita ja lisäksi korukiviä. Se on…