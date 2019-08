Kallis janojuoma vai hyödyllinen lisä? – BCAA-juomista hyötyvät ne, jotka syövät monipuolisesti

Vitamiineja, kofeiinia ja BCAA-aminohappoja sisältävät juomat ovat viime vuosina nousseet suosituiksi etenkin kuntoilijoiden keskuudessa.

Nykyään BCAA:n käyttö ei rajoitu pelkästään kuntoilun yhteyteen, minkä todetakseen ei tarvitse kuin mennä supermarketin juomaosastolle.

Kauppojen valikoimista löytyykin nykyään entistä enemmän vaihtoehtoja, jotka kiinnostavat erilaisia kuluttajia.

Kyseisten juomien luvataan sisältävän lihasten kannalta tärkeitä BCAA-aminohappoja.

Haaraketjuisilla aminohapoilla eli BCAA:lla tarkoitetaan leusiinia, isoleusiinia ja valiinia, jotka kuuluvat niihin välttämättömiin aminohappoihin joita ihmisen kuuluu saada ravinnostaan.

BCAA osallistuu lihasten rakentumiseen, ja sen on ajateltu nopeuttavan lihaskasvua ja edistävän lihasten palautumista.

– BCAA on etenkin salilla treenaavien suosiossa, mutta se sopii kyllä kaikenlaiseen liikuntaan. Palautumisessa tarvitaan aina aminohappoja, kertoo ravitsemusasiantuntija Olli Ilander .

Ovatko BCAA:ta sisältävät juomat sitten välttämättömiä urheilijoille tai tavallisille liikkujille?

Ilanderin mukaan tärkeitä aminohappoja on helppo saada myös normaalista ja monipuolisesta ruokavaliosta.

– Laadukkaissa proteiineissa kuten maitotuotteissa, lihassa ja kananmunissa on myös runsaasti BCAA:ta. Jos saa ruoasta jo tarvittavan määrän BCAA:ta, on juoma siinä tapauksessa vain turhan kallis janojuoma, Ilander tarkentaa.

Ilander myös muistuttaa, että pelkkä BCAA:ta sisältävä juoma ei edistä palautumista yhtä hyvin kuin kaikkia välttämättömiä aminohappoja sisältävät juomat.

Puolestaan BCAA-juoman nauttiminen harjoittelun aikana ei tuota lisähyötyä verrattuna siihen, että juotaisiin esimerkiksi heraproteiinia ennen harjoittelua.

BCAA-juoman voi myös yhdistää ateriaan, josta ei ehkä välttämättä saa tarvittavaa määrää proteiinia. Vegaanit voisivat ehkä hyötyä Ilanderin mukaan BCAA-juomista, sillä kasviperäisissä proteiineissa on vähemmän tärkeitä aminohappoja.

– Välipalan tai aterian korvikkeena BCAA-juomista ei ole mitään hyötyä, ja mielikuva juomasta ruoan korvikkeena on väärä, Ilander kertoo.

Kaikkein helpoin ja myös selkeästi halvin BCAA:n lähde on Ilanderin mukaan kuitenkin monen urheilijan suosima heraproteiini.

– Heraproteiinissa on nimittäin paljon BCAA:ta, ja sen lisäksi se sisältää myös kaikki muut tärkeät aminohapot, Ilander muistuttaa.

Heraproteiinin BCAA-pitoisuus onkin kiistatta korkein, mutta miksi BCAA-juomien ja lisien suosio sitten tuntuu jyräävän sen ohi?

– BCAA:lla on hyvä maine, ja urheiluravinnebisnes on sen havainnut. Sinänsä tuotteet ovat vähän tekemällä tehtyjä. En kuitenkaan moiti niiden käyttöä, ja paljon haitallisempiakin ilmiöitä on ollut, Ilander kertoo.