Kampaaja on Suomen sosiaalisin ammatti, jonka tuolissa puhutaan niin ryhmäseksistä kuin hirvien kiimakuopistakin – hämeenlinnalainen Tuija Alonen on 36 vuoden jälkeen yhä ylpeä ammatistaan

Kampaaja on paitsi käsityöläinen myös psykologi ja luova taiteilija. Suomessa on 13 000 kampaajaa joista peräti 10 000 on yksinyrittäjiä.