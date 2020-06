Kamux hyppäsi 17 pykälää Suomen sadan suurimman yityksen joukkoon

Kamux on kasvanut Suomen sadan suurimman yhtiön listalle. Talouselämä-lehden listauksen mukaan Kamux oli viime vuonna liikevaihdoltaan maan 99:ksi suurin yritys.

Hämeenlinnalainen autokauppaketju Kamux kasvatti liikevaihtoaan 25 prosenttia 659 miljoonaan euroon viime vuonna.

Suurista yrityksistä harvat ylsivät Kamuxin kaltaiseen kasvuun ilman yrityskauppoja tai -järjestelyjä. Yrityksen sijoitus nousi nyt 17 pykälää, kun vuotta aiemmin se kipusi 11 pykälää suurimpien yritysten listalla.

Suurin ”SSAB Suomi”

Talouselämän 500 -listalle ylsivät samat kuusi kantahämäläistä yritystä kuin viime vuonna. Maakunnan suurimmaksi yritykseksi nimetään sijaluvulla 33 hämeenlinnalainen ”SSAB Suomi”, jota ei ole yrityksenä olemassakaan. Talouselämä on käyttänyt konsernin ilmoittamia Suomen liiketoiminnan lukuja.

SSAB:n ja Kamuxin jälkeen seuraavaksi suurin kantahämäläinen yritys on Würth, joka on saksalaisen konsernin suomalainen tytäryhtiö. Riihimäelle rekisteröityneen Würthin sijoitus 336 miljoonan euron liikevaihdolla on 189.

Riihimäkeläinen RTV-yhtymä kasvoi 158,1 miljoonan liikevaihdolla sijalle 366. Tervakoski nousi sijalle 404. Riihimäkeläinen Tuottajain Maito pysyi juuri ja juuri 500:n listalla, sillä se putosi sijalle 488.

Nordea kannattavin

Pääkaupunkiseudun kolmeen kuntaan rekisteröityneet yritykset hallitsevat 500 suurimman yrityksen listaa. Talouselämä-lehden mukaan yrityksistä 293:lla on kotipaikka pääkaupunkiseudun kolmessa suuressa kunnassa. Suomen viiden suurimman keskuksen ulkopuolisia yrityksiä on 154.