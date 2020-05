Kamux kasvatti myyntiään, mutta korona söi tulosta

Autokauppaketju Kamuxin liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 17 prosenttia vuoden takaisesta. Korona kuitenkin heikensi liiketoiminnan kannattavuutta niin, että yhtiö liikevoitto laski 4,6:sta 4 miljoonaan euroon.

Kamux ilmoittaa, että poikkeuksellinen toimintaympäristö heijastui katteeseen ja kannattavuuteen. Yhtiö joutui tekemään myös 1,6 miljoonan euron alaskirjauksen varastosta.

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski sanoo yhtiön katsauksessa, että liikkumisrajoitukset ja suositukset vaikuttivat kaikissa toimintamaissa. Erityisesti ne vaikuttivat kuitenkin Saksassa, jossa myymälät oli pidettävä kiinni kaikkiaan neljä viikkoa.

– Poikkeuksellisessa toimintaympäristössä liiketoimintamallimme kulmakivet ja jo ennestään digipainotteinen asiointi yhdistettynä kotiintoimituksiin tukivat käytettyjen autojen kauppaa, Kalliokoski sanoo.

Kamuxin tammi–maaliskuun liikevaihto kohosi 167,4 miljoonaan euroon. Yhtiö myi 16,7 prosenttia enemmän autoja kuin vuosi sitten, 14 227 kappaletta.

Osakekurssi kohosi

Myynnin hyvä kasvu oli myönteinen yllätys pörssissä. Kamuxin osakkeen pörssikurssi kohosi heti yli 6 prosenttia, kun osavuosikatsaus oli julkaistu.

Kamuxin liikevaihdosta edelleen yli 72 prosenttia tulee Suomen myymälöistä, vaikka yhtiö on laajentanut toimintansa Ruotsiin ja Saksaan. Ruotsin liiketoiminta on jo kannattavaa, vaikka liikevoitto jäi nyt 0,1 miljoonaan euroon.

Saksan liiketoiminta on edelleen tappiollista ja liiketappio kasvoi 0,7 miljoonaan euroon. Saksan liikevaihto kasvoi kuitenkin yli 40 prosenttia vuoden takaisesta. Tappiota selittävät maan rajut koronarajoitukset, joilla estettiin ihmisten liikkumista ja määrättiin pitämään myymälät suljettuina.

Kamux myy käytettyjä autoja. Epidemiasta on kärsinyt uusien autojen kauppa. HÄSA