Kamux laajenee nopeasti Saksassa – Kaltenkircheniin seitsemäs myymälä

Kamux avaa ensi vuonna seitsemännen myymälänsä Saksassa. Yhtiö perustaa uuden automyymälän Kaltenkircheniin, joka on noin 37 kilometriä Hampurista pohjoiseen. Kamux aloitti Saksan liiketoiminnan Hampurin seudulla vuonna 2015. Sen jälkeen autokauppaketju on avannut muutkin myymälät maan pohjoisosissa. Yhtiö avasi juuri uudet myymälät Heidessa ja Stadessa. Heide on Schleswig-Holsteinissa ja Stade Ala-Saksissa Elben rannalla Hampurin lähellä. –…