Kanadanvesirutto on haitallinen vieraslaji, jota on esiintynyt Hämeenlinnassa viime vuosina riesaksi asti. Pahin alue on Hämeen ely-keskuksen hydrobiologi Heini-Marja Hulkon mukaan Äimäjärvi Hämeenlinnan ja Hattulan rajalla.Kasvia on useissa Hämeenlinnan järvissä,...