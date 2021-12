Kannabiksen kasvattajien laitteistot ovat selvästi ammattimaistuneet - Hämeen poliisi kirjaa vuosittain yli sata rikosepäilyä, joissa epäillään huumausaineen kasvattamista

Poliisien näkemys on, että kannabis ei ole "vaaraton" huume ja sen rangaistavuuden poistaminen ei vapauttaisi resursseja. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 10.10.2021.

Kannabiskasvattamojen määrä on poliisin mukaan ollut pitkään kasvussa Hämeessä.

Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä Hämeen poliisi oli löytänyt 75 kannabiskasvattamoa, joista epäilyn mukaan 9 täyttää törkeän huumausainerikoksen määritelmän. Näistä Kanta-Hämeestä löytyi 25, joista 4 törkeitä ja Päijät-Hämeessä 50, joista törkeitä 5.

Vuonna 2020 poliisi kirjasi Hämeessä 117 rikosepäilyä, joiden yhteyteen on kirjattu tarkenne “huumausaineen viljely”. Kanta-Hämeestä löytyi 39 kasvattamoa, joista törkeinä rikoksina tutkittiin 6 tapausta.

Tiedot selviävät Hämeen Sanomien tekemästä tietopyynnöstä, jolla pyrittiin selvittämään miten merkittävästi kannabis työllistää poliisia ja kuinka vakavaa huumausaineeseen liittyvä rikollisuus on. Yksiselitteistä vastausta ei pysty rikostilastoista tai poliisin tietojärjestelmistä kaivamaan.

– Tilastollisesti kannabiksesta johtuvien tehtävien erotteleminen on mahdotonta, kertoo Hämeen poliisin rikospoliisisektorin johtaja Martti Hirvonen.

Suurin osa poliisin takavarikoimista kannabistuotteista on paikallisesti kasvatettua.

– On perustettu isoja kasvattamoja, esimerkiksi konttiin, ja kysymys on ollut ensikertalaisesta, työssä käyvästä henkilöstä. Kasvatustoimintaa vähänkin laajemmassa mittakaavassa harjoittavilla on useimmiten aikaisempaa huumerikostaustaa. Hasiksen salakuljetus (ulkomailta) on vähentynyt merkittävästi, koska paikallisesti tuotettu ja salakuljetettu marihuana on niin vahvaa, Hirvonen kertoo.

Hämeen Sanomat haastatteli juttua varten lukuisia poliiseja. Kaikkien henkilökohtainen kanta kannabiksen vapauttamiseen oli vastustava. Huumausaineen haitat tulevat ilmi päivittäisessä työssä.

Pienimuotoisesti pääasiassa omaan käyttöön kannabista kasvattavien sadot ovat entistä runsaampia ja laadukkaampia, sanoo eräs poliisi.

– Kasvatuslaitteistot ovat selvästi ammattimaistuneet. Oma havaintoni on, että pelkän kannabiksen käyttö voi aiheuttaa hyvin vahvoja oireita.

Vain muutaman kasvin kasvattamoja paljastuu melko harvoin, eikä poliisi erikseen juokse käyttörikosten perässä. Poliisin mukaan kannabikseen liittyy melko harmittomia “elämäntapakäyttäjiä” koskevia tehtäviä, mutta myös ammattimaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Käyttäjiä tulee jatkuvasti vastaan liikenteessä

Rattijuopumustapauksissa huumausaineet ovat jo alkoholia yleisemmin todettu päihde.

Todettujen rattijuopumustapausten kokonaismäärä on pysynyt Hämeessä melko samana vuodesta 2018, mutta huumeita käyttäneiden osuus on noussut merkittävästi muutamassa vuodessa.

Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä todetuista huumerateista 53 prosenttia oli käyttänyt kannabista. Tyypillisesti rattijuopot ovat käyttäneet useita päihteitä.

– Kannabis rattijuopumuksen aineena on kahdessa vuodessa tuplannut osuutensa, Martti Hirvonen kertoo.

Lue myös: Huumekuski “voi olla sekaisin kuin seinäkello”, mutta juopumussyyte ei ole törkeä: Poliisi kaipaa muutosta (12.7.2020)

“Käyttäjä voi olla vaarallinen itselleen ja muille”

Kannabista pidetään myös “harmittomana” huumeena, joka ei aiheuta vastaavaa riippuvuutta tai oheisrikollisuutta kuin kovemmat huumeet.

Järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivan rikoskomisario Juha Pynttärin mukaan kannabiksen laajamittainen levittäminen kulkee käsi kädessä ammattirikollisuuden kanssa.

– Kannabikseen liittyy vakavaa rikollisuutta, vaikka taloudellisen hyödyn tavoittelu ei kannabiskasvattajilla ole ehkä aivan samassa mittakaavassa kuin muiden huumeiden osalta.

Pynttäri toteaa, että huumeen harmittomuus on tyhjä argumentti. Ainoastaan kannabista käyttänyt voi Pynttärin mukaan olla vaarallinen itselleen ja sivullisille.

– Poliisinurani varrella on tullut vastaan henkilöitä, jotka ovat joutuneet ainakin tilapäiseen psykoosinomaiseen tilaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Alle 18-vuotiaiden parissa työskentelevän Ankkuritiimin vetäjä, vanhempi konstaapeli Juha Kuningas kertoo, että kannabis on tilastollisesti pienessä roolissa moniammatillisen tiimin asiakaskohtaamisissa.

– Viime vuoden noin 500 asiakaskohtaamisesta kirjoitettiin käyttörikosepäily 18 nuorelle. Näistä kannabista oli käyttänyt kahdeksan, ja muissa tapauksissa kyse oli kovemmista huumeista, sienistä tai lääkkeistä.

Kannabismyönteisyyttä esiintyy yhä useammin Ankkuri-tiimin kanssa tekemisissä olevien nuorten puheissa.

– Nuorilla on yleisesti tiedossa mistä ja keneltä sitä saa hankittua.

Kuningas kertoo, että nuoria henkilöitä on päätynyt psykiatriseen hoitoon kannabiksen ja muiden päihteiden käytön vuoksi joutumatta tätä ennen lainkaan tekemisiin poliisin tai lastensuojelun kanssa.

– Kannabikseen liittyy paljon lieveilmiöitä, varsinkin kun ainetta ja sen käyttöä on ehkä jopa helpompi piilotella kuin alkoholia.

Nuorten keskinäiseen kauppaan kannabiksen rangaistavuuden poistaminen tuskin vaikuttaisi, eikä se poistaisi ongelmia.

– Vastaan on tullut vakaviakin nuorten välisiä rikosepäilyjä, jotka ovat liittyneet kannabikseen tai muihin päihteisiin. Tapaukset eivät ole kuluneen vuoden ajalta, mutta on puhuttu vain kymppien päihdeveloista johtuneesta kovasta perimisestä.

“Lakimuutos lisäisi tehtäviä”

Pelkästään kannabiksen käyttö aiheuttaa poliisille harvoin tehtäviä, mutta käyttö lisää poliisin mukaan todennäköisyyttä, että henkilö syyllistyy muihin rikoksiin.

Martti Hirvonen huomauttaa, että kannabista käytetään hyvänolontunteen tavoittamiseksi, mutta vaikutus voi olla päinvastainen.

– Pitkäaikainen käyttö näkyy esimerkiksi elämänhallinnan menettämisenä. Kun kannabis on kuvioissa, asiaan liittyy usein ylinopeuksia, etsintäkuulutuksia, anastettua omaisuutta ja muita rikoksia, jotka poliisin tietysti pitää hoitaa. Jos kannabis dekriminalisoitaisiin, lienee selvää, että se lisäisi päihteen käyttöä, ja siitä aiheutuvat haitat ja poliisitehtävät lisääntyisivät. HäSa

Tilastotiedot: PolStat, Hämeen poliisi.

Lue kolumnista näkökulma: Kannabiksen laillistaminen olisi järkevä veto – Viinaa harmittomamman aineen kieltolaki pönkittää huumeliigojen bisneksiä (22.9.2021)