Kansa on pääsemässä äänestämään Hämeenlinnan toriparkista – Kysyimme kärkipoliitikkojen mietteet

Kunnallinen kansanäänestys Hämeenlinnan toriparkista näyttää toteutuvan. Kaupunginvaltuuston seitsemän puolueen ryhmien puheenjohtajista ainakin neljä kannattaa äänestystä.

Hämeen Sanomat kysyi maanantaina kantaa kaikilta. Vain keskustan Marjatta Rahkio ei tavoittunut.

Aloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä jätettiin kaupungille sunnuntaina. Sen allekirjoitti kuntalaisaloite.fi-nettisivustolla 2348 kaupunkilaista, mikä on kuntalain mukaan riittävästi. Lain mukaan valtuuston on viipymättä päätettävä toimitetaanko kansanäänestys.

Valtuustoryhmät eivät vielä ole ehtineet keskustella kansanäänestyksestä. Ryhmänjohtajat esittivät siksi vain oman mielipiteensä.

Pienimmistä ryhmistä kaikki valtuutetut äänestänevät kansanäänestyksen puolesta. Myös vihreistä ainakin jotkut ja demareista suuri osa on kansanäänestyksen kannalla. Kansanäänestykseen tarvitaan 26 valtuutetun kannatus.

Kokoomuksen Lehtonen: Valtuutettujen tehtävä päätös

Vain kokoomusryhmän vetäjä Helena Lehkonen sanoi, ettei kannata kansanäänestystä. Tähänastisen keskustelun perusteella olisi yllätys, jos valtaosa puolueen valtuutetuista ei olisi samaa mieltä.

– Kuntalaisten kuulemiseen pitää kannustaa. Tässä tilanteessa kuitenkin valtuutettujen on tehtävä päätös. Heillä on ollut parhaat mahdollisuudet tutustua aineistoon hyvin laajasti ja he kantavat kokonaisvastuun kunnan toiminnasta, Lehkonen perustelee.

Myös SDP:n Anne Laatikainen sanoo, että kansa on edustajansa valinnut, ja kansan ääni kuuluu heidän kauttaan.

– Mutta on hyvä järjestää neuvoa-antava kansanäänestys, kun kaupunkilaiset niin haluavat. Varsinaisen päätökset tekevät kuitenkin ne jotka on valittu ja ovat saaneet asiasta paljon tietoa.

Pienet ryhmät päästäisivät kansan ääneen

Vasemmistoliiton Irma Taavela sanoo, että suoran demokratian ja vaikuttamisen kanavia pitää lisätä ja osallistaa kaupunkilaiset toriparkkiin kansanäänestyksellä. Samaa mieltä on perussuomalaisten Vesa Mäkinen :

– Äänestys tulee järjestää, muuten vedettäisiin matto kuntalaisten jalkojen alta. Onhan tämä selkeä kannanotto kuntalaisilta, että ollaan huolissaan.

Kristillisten Teija Arvidsson katsoo, että ”kaupunkilaisten vahvaa kannanottoa tulee kunnioittaa” ja äänestys järjestää.

Vihreiden Veera Jussila pitää kaupunkilaisten aktivoitumista hienona, muttei osaa vielä sanoa kantaansa.

– Odotan ensin viranhaltijoiden esityksen, jotta saan tietoa vaalin kustannuksista ja siitä miten se vaikuttaisi aikatauluihin.

Pikavauhtia kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon

Kaupungin hallintopäällikkö Niina Kuusela kertoo, että asia tulee 28. lokakuuta kaupunginhallitukseen ja valtuustoon 11. marraskuuta. Kansanäänestys lykkäisi päätöksen toriparkista joulukuulta ensi vuoden alkuun.

Aloitteen alullepanija Outi Yli-Heikkuri kertoo odottavansa, että valtuutetut ottavat aloitteen vakavaan pohdintaan.

– Tämä on mielestäni heidän velvollisuutensa. Ei voi vedota siihen, että heidät on sinne äänestetty ja heillä on kaikki valta. HÄSA