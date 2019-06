Kansalaisaloite ilotulitteiden käytön rajaamiseksi rohmusi 65 700 allekirjoitusta – Aloite odottaa väestörekisterin vahvistusta.

Kansalaisaloite ilotulitteiden käytön rajaamiseksi keräsi 65 700 allekirjoitusta.

Viidentoista eläin-, terveys-, potilas-, ja vammaisjärjestön keräämä kansalaisaloite luovutettiin kuluneella viikolla Väestörekisterikeskukselle.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on vähentää pysyvästi ja merkittävästi ilotulitteista ihmisille, eläimille ja ympäristölle koituvaa vahinkoa rajaamalla luokkien F2 ja F3 tuotteiden käyttö siirtymäajalla ammattilaisten käyttöön.

Rajat räiskeelle -kansalaisaloitekampanja avattiin viime vuonna 4. joulukuuta. Aloite keräsi jo ensimmäisen kuukauden aikana vaaditut 50 000 allekirjoitusta. Kaikki allekirjoitukset ovat merkittäviä, sillä ne nostavat aloitteen painoarvoa.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pullin mukaan siihen, että vaaditut allekirjoitukset saavutettiin nopeasti, vaikuttavat monet syyt.

Näitä ovat muun muassa eläinten hyvinvointi sekä ihmisten terveyteen liittyvät asiat.

– Viihteen ei tule mennä eläinten hyvinvoinnin tai ihmisten terveyden edelle, Pulli sanoo Hesyn tiedotteessa.

Väestörekisterikeskus tarkistaa ja vahvistaa päätöksellään kannatusilmoitusten lopullisen lukumäärä ja kelpoisuuden.

Koska aloite ilotulitteiden käytön rajaamiseksi on ylittänyt kirkkaasti vaaditut 50 000 allekirjoitusta, se etenee eduskunnan käsittelyyn, kun Väestörekisterikeskus on hyväksynyt aloitteen.

– Odotukset aloitteen läpi menemiseksi ovat korkealla, ja keskustelu aloitteen ympärillä tulee olemaan kiinnostavaa, Pulli toteaa.

Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkö Pauli Pekkanen vastaanotti Rajat Räiskeelle -aloitteen.

Pekkanen totesi, että vain harva vireille pantu kansalaisaloite etenee eduskunnan käsittelyyn.