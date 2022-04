Kaikille avoin Kansallisen veteraanipäivän juhla pidetään keskiviikkona Riihimäellä

Tilaisuuden tavoitteena on siirtää veteraanien perintöä seuraaville sukupolville.

Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestetään Riihimäellä keskiviikkona 27. huhtikuuta kello 13–14 Kirkkopuiston seurakuntakodissa (Kirkkopolku 2).

Juhlapäivän vietolla osoitetaan kunnioitusta viime sotiemme veteraaneille, sotien sukupolvelle ja heidän läheisilleen.

Juhlatilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ennen juhlaa on kahvitarjoilu kello 12. Lämminhenkisen ja arvokkaan tilaisuuden ohjelmassa on tervehdyksiä ja erilaisia musiikkiesityksiä.

Tilaisuuden tavoitteena on siirtää veteraanien perintöä seuraaville sukupolville. Siksi mukaan on kutsuttu erityisesti lapsia ja nuoria sekä esiintyjiksi että juhlavieraiksi.

Nuorten tervehdyksen juhlaan tuo Riihimäen lukion opiskelija Joanna Määttä.

Juhlapuheen pitää kaupunginjohtaja Jere Penttilä ja varuskunnan tervehdyksen tuo ELSO-keskuksen johtaja everstiluutnantti Marko Uotinen.

Veteraanipäivän seppele lähetetään sankarihaudalle juhlan päätteeksi. Seurakunnan tervehdyksen tuo ja seppeleen lähettää pastori Merja Olin.

Musiikista vastaavat Riihimäen Musiikkiopiston kanteleensoitonopettaja Hanna Ryynänen, Eteläisen koulun musiikkiluokkien kuoro ja Hämeen Reserviläissoittokunnan vaskiyhtye.

Tilaisuuden järjestelyt tehdään yhteistyössä Riihimäen kaupungin, Riihimäen seurakunnan, Hattula-Riihimäki varuskunnan ja paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa.

Veteraanijärjestöjen aloitteesta valtioneuvosto nimesi vuonna 1986 huhtikuun 27. päivän Kansalliseksi veteraanipäiväksi ja yleiseksi liputuspäiväksi.

Ensimmäistä veteraanipäivän pääjuhlaa vietettiin vuonna 1987 Lahdessa.