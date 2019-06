Kansanedustaja Mai Kivelä: Eläinsuojelupoliisin toimintamalli laajennettava koko Suomeen

Vasemmiston kansanedustaja Mai Kivelä on tehnyt eduskunnassa toimenpidealoitteen eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden poliisin tutkintaryhmien perustamiseksi koko Suomeen. Aloitteen on allekirjoittanut 31 kansanedustajaa. Helsingin poliisilaitokselle perustettiin syksyllä 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten...

Vasemmiston kansanedustaja Mai Kivelä on tehnyt eduskunnassa toimenpidealoitteen eläinsuojelutapauksiin erikoistuneiden poliisin tutkintaryhmien perustamiseksi koko Suomeen. Aloitteen on allekirjoittanut 31 kansanedustajaa. Helsingin poliisilaitokselle perustettiin syksyllä 2018 Suomen ensimmäinen eläimiin liittyvien rikosten tutkintaryhmä. Rikosten esitutkinnan lisäksi ryhmän tehtävänä on ennalta estää rikoksia, kehittää eläinsuojelutapauksiin liittyviä prosesseja sekä tiedottaa eläinten hyvinvointiin vaikuttavista asioista. – Helsingin tutkintaryhmä on jo…