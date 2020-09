Voisiko Hämeenlinnassa toimiva tehdas hyötyä miljardien Hornet-hankkeesta? Näin vastaa puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen

– Uskon, että nyt nekin, jotka ovat aiemmin suhtautuneet epäillen käsitteeseen huoltovarmuus, ymmärtävät sen tarpeellisuuden, sanoo kansanedustaja Mika Kari (sd.).

Karin mielestä koronakriisi on osoittanut, miten välttämätöntä on, että Suomessa on kapasiteettia ja osaamista valmistaa itse kriisin aikana välttämättömät tuotteet.

– Sellaisten tuotteiden kuin kasvusuojien hankkiminen koronavirusta vastaan osoittautui vaikeaksi. Miten vaikeaa sitten on hankkia puolustustarvikkeita mahdollisen kriisin aikana?

Kari pitää puolustustarvikkeiden omaa valmistusta Suomen puolustuskyvylle ja huoltovarmuudelle keskeisenä asiana. Siten myös Patriasta huolehtiminen on hänestä tärkeää.

Puolustaminen ei aina helppoa

Kari on toiminut eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2011. Hän on myös uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtaja. Viime viikolla hän vieraili jälleen Patrian Hämeenlinnan tehtaalla.

– Olen ollut Patrian puolustaja. Se ei ole aina ollut ihan helppo tehtävä.

Patria on puolustusvälineyhtiö, josta valtio omistaa enemmistön. Patrian Hämeenlinnan ajoneuvotehdas on viime vuosina elänyt yt-neuvotteluista uusiin yt-neuvotteluihin. Kotimaasta ja ulkomailta ei ole tullut merkittäviä tilauksia, jotka olisivat parantaneet sen työllisyyttä.

– Viime aikoina on kuitenkin näkynyt merkkejä myönteisestä kehityksestä. Toivon ja uskon, että Patrian Hämeenlinnan tehtaallekin on tulossa nykyistä valoisammat ajat.

Patria on tahtonut jäädä kansainvälisissä hankkeissa suurten jalkoihin. Suomi ei ole menestynyt kansainvälisissä puolustustarvikekilpailuissa, kun suurista hankinnoissa on yhdessä päätetty.

Suomen puolustusvoimien tilaukset Patrian AMV 8×8 -ajoneuvosta jäivät pieniksi. Patria on kehittänyt AMV:tä edullisemman Patria 6×6 -ajoneuvon, jonka kehittämisestä Suomi, Latvia ja Viro ovat tehneet sopimuksen.

– Jaan kiitosta hankkeesta. Kun puolustusvaliokunta on tehnyt valiokuntamatkoja, se ei ole jättänyt kertomatta Patriasta.

– Ehkä tuoterepertuaari vastaa nyt entistä paremmin tarpeita, Kari arvioi.

Hämeenlinnaan työtä?

Suomi on tekemässä kaikkien aikojen suurinta puolustushankintaan, kun se päättää uusien nykyiset Hornetit korvaavien hävittäjien hankinnasta. HX-hankkeeseen kuuluu myös yhteistyö suomalaisen teollisuuden kanssa.

– Yhteistyö rajoittuu puolustusteollisuuden ja puolustustarvikkeita valmistaviin yhtiöihin. Nimenomaan korkean teknologien siirtoa on paljon. Tähän liittyvää liiketoimintaa on paljon Hämeen ja Pirkanmaan alueella.

– Toivon, että teollinen yhteistyö koskee myös ajoneuvo-osaamista. Hankinta voi vaikuttaa myönteisesti myös Hämeenlinnan ajoneuvoteollisuuden laajentumiseen.