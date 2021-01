Kansanedustajaan käyty käsiksi – IL ja MTV: Kyseessä ex-pääministeri Sipilä

Kansanedustajaan on käyty käsiksi eduskunnan edustalla viime viikolla, kertovat useat mediat. Asiasta ensin kertoneen Iltalehden sekä MTV Uutisten tietojen mukaan kohteena on ollut entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Iltalehden mukaan asiasta on tehty rikosilmoitus.Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) tuomitsee kansanedustajaan kohdistuneen väkivaltaisen käyttäytymisen Twitter-tililleen kirjoittamassaan viestissä. Vehviläisen mukaan edustajan fyysinen koskemattomuus on tärkeä osa uskottavaa…

