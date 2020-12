Kanta-Häme on edelleen leviämisvaiheessa – Tehdyistä testeistä lähes 3 prosenttia on koronaviruspositiivisia

Kanta-Häme on edelleen tukevasti koronaviruksen leviämisvaiheen lukemissa, twiittaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri. Siitä huolimatta viimeisen kahden viikon aikana tartuntamäärät ovat kuitenkin selkeässä laskusuunnassa maakunnassa. Tartuntojen ilmaantumislukema on nyt 69/100 000 asukasta kohden. Tehdyistä testeistä noin 2,8 prosenttia on koronaviruspositiivisia. Maanantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin viisi uutta tartuntaa. Tapauksista neljä on Hämeenlinnan seudulta ja yksi Riihimäeltä. Yksi tartunta on…

