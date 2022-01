.yp-iframe { display: none; } .ad-divider + div { display: none; } .ad-divider { display: none; } .candidate { display: flex; gap: 16px; margin-bottom: 16px; } .candidate img { height: auto; width: 100%; } .candidate span { display: flex; flex-direction: column; width: 100%; gap: 8px; } Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle valittiin sunnuntaina 23.1.2022 ensimmäinen aluevaltuusto. Katso tästä...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja