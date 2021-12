Kanta-Hämeen ensimmäiset omikron-tapaukset todettu – Koronatapausten määrä yhä kasvussa

Omikron-varianttia on nyt todettu myös Kanta-Hämeessä. Kuva: Esko Tuovinen / HäSa Kanta-Hämeessä on todettu ensimmäiset koronaviruksen omikron-muunnoksen aiheuttamat tartunnat. Tartunnat ovat varmistuneet lentokenttätesteissä. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan omikron-tartuntoja on todennäköisesti tämän lisäksi maakunnassa muitakin. Epäilyjen vahvistuminen Fimlabin sekventoinneissa vie kuitenkin kaksi viikkoa. Herkästi tarttuvan omikron-muunnoksen on ennakoitu muuttuvan viimeistään tammikuussa Suomessakin vallitsevaksi koronavirusvariantiksi delta-muunnoksen...

