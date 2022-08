Kanta-Hämeen hyvinvointialueen virkoja julkisessa haussa – viisi johtajan paikkaa auki

Vuoden 2023 alussa aloittavan Kanta-Hämeen hyvinvointialueen eli Oma Hämeen konserni- ja tukipalveluissa on viisi johtajan paikkaa julkisessa haussa. Avoinna ovat hallintojohtajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan virat. Kaikkien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä alan tuntemus ja johtamiskokemus. Paikkoja haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta. Haku on auki 7. syyskuuta saakka....