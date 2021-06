Kanta-Hämeen keskussairaalan takaisinsoittopalvelun kielivalikoima kasvaa – Kehittämishanke päätökseen syksyllä

Kanta-Hämeen keskussairaalan takaisinsoittopalvelussa on otettu käyttöön kielivalikko englanninkielelle. Kielivalikko on osa Kanta-Hämeen keskussairaalan takaisinsoittopalvelun kehittämishanketta, joka aloitettiin viime vuoden syksyllä. Englanninkielinen kielivalikko on käytössä kaikissa yksiköissä, jotka on aiemmin tänä keväänä liitetty 24/7-palvelun piiriin. Takaisinsoittopyyntöön ei anneta englanninkielisessä palvelussa arvioitua takaisinsoittoaikaa, toisin kuin suomenkielisessä palvelussa. Takaisinsoittopalvelun kehittämishanke on tarkoitus saada päätökseensä tämän vuoden syksyyn mennessä,…