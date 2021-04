Kanta-Hämeen koronatartunnoissa maanantaina nollapäivä - 55 vuotta täyttäneet rokotusvuoroon Hämeenlinnassa

Maanantain 19.4. aikana Kanta-Hämeessä ei todettu yhtään uutta covid-19-tartuntaa. Tilastoihin on kuitenkin lisätty yksi viime viikolla toisessa sairaanhoitopiirissä diagnosoitu tartunta, joka on Riihimäen seudulla asuvalla potilaalla. Kyseinen tartunta on peräisin ulkomailta. Kanta-Hämeen keskussairaala kertoo verkkosivuillaan, että sairaalassa on hoidossa tällä hetkellä neljä koronapotilasta, joista yksi tehohoidossa. Koronavirustestausta tehtiin Fimlabissa viime viikolla noin 1500 testin verran…