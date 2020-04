Kanta-Hämeen koronatilanne: 61 tartuntaa, yhä vain yksi kuollut – Testejä lisätään, keskeytettyjä toimintoja aletaan avata

Kanta-Hämeessä on todettu tähän mennessä yhteensä 61 koronatartuntaa. Teholla on hoidettu kymmentä todennettua tai erittäin todennäköistä koronapotilasta, joista yksi on menehtynyt.

Kaikki teholla hoidetut ovat olleet työikäisiä.

– Tällä hetkellä tilanne on kohtuullisen rauhallinen. Positiivisia löydöksiä on ollut viime viikkoina muutama potilas per päivä. Pääsiäinen meni hyvinkin rauhallisesti, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä.

Koronapotilaita hoidetaan sekä osastolla että teholla.

– Pääsiäisenä teholla hoidettiin yhtä aikaa viittä todennettua tai vahvasti epäiltyä koronatapausta. Olimme jo siirtymäisillämme uudelle, vain koronapotilaita varten tehdylle väistöteholle, mutta siihen ei sitten loppujen lopuksi jouduttukaan turvautumaan.

Kanta-Hämeen koronapotilaita voidaan nyt hoitaa keskussairaalan lisäksi myös terveyskeskusten vuodeosastoilla Vanajaveden sairaalassa ja Forssan sairaalassa. Terveyskeskushoidossa on parhaillaan yksi koronapotilas.

Tähän mennessä 15–30 testiä päivässä

THL ohjeisti keskiviikkona sairaanhoitopiirejä madaltamaan testauskynnystä ja lisäämään testimääriä.

– Otamme koronanäytteet jatkossa käytännössä kaikilta niiltä päivystykseen tulevilta tai hoidossa jo olevilta, joilla on mitä tahansa infektio-oireita, esimerkiksi yskää, kuumetta tai tulehdusarvojen nousua, Järvelä sanoo.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa testaustahti on ollut tähän mennessä 15–30 näytettä vuorokaudessa.

– Viime aikoina on ollut aika hiljaista, osittain varmaan Uudenmaan rajoitustenkin takia. Mitään epidemiaryppäitä ei ole Kanta-Hämeessä ollut.

Suurin osa todetuista koronatapauksista on ollut tartunnan jo aiemmin saaneiden perheenjäseniä.

THL:n uusien ohjeiden myötä myös sairastuneiden lähipiiriä aletaan testata entistä herkemmin. Testausmäärä pystytään Kanta-Hämeessä tarvittaessa tuplaamaan, Järvelä arvioi.

Ajanvaraustoimintaa käynnistetään vähitellen

Koronan vuoksi keskeytettyä ajanvaraustoimintaa ollaan ensi viikosta lähtien taas vähitellen käynnistämässä. Tämä koskee joitain leikkauksia, tähystyksiä ja poliklinikka-aikoja.

– Muun muassa päiväkirurgiaan avataan kaksi leikkaussalia, Järvelä sanoo.