Kanta-Hämeen lehtitehdas katoaa – Työntekijöille ei ole alan töitä

Hämeen Lehtipainon työntekijöistä yhdelle saatetaan tarjota uutta työpaikkaa. Entinen Hämeen Sanomien lehtipaino on lajissaan maakunnan viimeinen.

Hämeen Lehtipainon toiminta loppuu vuoden vaihteessa. Hämeenlinnan seudulta katoaa lehtitehdas ja samalla yksi viimeisistä merkittävistä graafisista painoista.

Keskisuomalainen-konserni ilmoitti keskiviikkona lehtipainon lakkauttamisesta ja henkilöstön irtisanomisesta.

– Ryhdymme tyhjentämään tiloja. Henkilöstö irtisanotaan tammi–maaliskuussa, kertoo Keskisuomalaisen painoliiketoiminnasta vastaava johtaja Jukka Ahokas .

Painovoimaa liikaa

Konsernilla on yrityskauppojen seurauksena kaikkiaan kuusi sanomalehtipainoa. Painokapasiteettia oli enemmän kuin se tarvitsi.

– Laskimme, että Hämeenlinnan lehtipainon lakkauttaminen on kokonaisuutena edullisin ratkaisu, Ahokas sanoo.

Lehtipainossa on 18 kirjatyöntekijää ja kaksi toimihenkilöä. Paino on lisäksi työllistänyt kaksi henkilöä, jotka ovat tarvittaessa saapuneet töihin. Keskisuomalainen on ilmoittanut, että irtisanomiset koskevat enintään 22 henkilöä.

Yhdelle ehkä töitä

– Yhdelle henkilölle on todennäköisesti työpaikka Tuusulan painossa. Työnantajalla ei ole muuten tarjolla töitä ellei työpaikka tule takaisinkutsuna, sanoo työntekijöiden pääluottamusmies Sami Olkinuora .

Olkinuora kertoo, että työntekijät osasivat odottaa lehtipainon lakkauttamista, kun painoalan liiketoiminta hiipui. Hänen mukaansa lakkauttamista väistettiin vuosia.

– Painokapasiteettia tuli liikaa, kun Keskisuomalaiseen tuli Esan paino ja Kaakon Viestintä. Hämeenlinnan lehtipaino on ainoa, joka toimii vuokratiloissa.

Lehtipaino on Hämeen Sanomat oy:n kiinteistössä. Hämeen Sanomat rakensi rotaatiohallin samaan Vanajantien kiinteistöön, jossa ovat muutkin yhtiön toiminnot. Painotiloja laajennettiin vuonna 1985, jolloin offset-painokoneeksi hankittiin sveitsiläinen Wifag. Offset-konetta laajennettiin edelleen 1990-luvulla niin, että sillä pystyttiin painamaan Hämeen Sanomat täysin nelivärisenä.

– Koneen ikä on sellainen. Emme ole vielä käyneet kenenkään kanssa edes keskusteluja sen myynnistä, Ahokas sanoo.

Keskisuomalaisen Hämeen Lehtipaino on vuokrannut Hämeen Sanomilta noin 1 500 neliön tilat. Ahokas kertoo, että he ovat juuri aloittamassa neuvottelut vuokrasuhteen katkaisemisesta.

Painaminen myytiin

Hämeen Sanomilla oli 1980-luvulla lehtipainon lisäksi laajaa tilauskirjapainotoimintaa. Yritys myi kuitenkin lehtipainoa lukuun ottamatta painoliiketoimintansa 1990-luvulla Paletille, jonka kortteja se oli painanut.

Lehtipaino yhtiöitettiin Hämeen Lehtipainoksi vuonna 2004. Suomen Lehtiyhtymä osti seuraavana vuonna enemmistön Hämeen Lehtipainosta. Hämeen Sanomat myi enemmistön painosta saadakseen sille Lehtiyhtymältä painettavaa.

Edessä ammatinvaihto

Keskisuomalainen osti Lehtiyhtymän vuonna 2013, jolloin Hämeen Lehtipaino siirtyi osaksi tätä konsernia. Hämeen Sanomat siirsi vuoden 2014 alusta sanomalehtensä painamisen Alma Media -konserniin kuuluvalle Alma Manulle, joka tarjosi paljon osakkuusyhtiötä edullisemman sopimuksen. Siitä lähtien Hämeen Sanomat on painettu Tampereen jättipainossa.

Hämeen Sanomat myi tänä vuonna myös vähemmistöosuutensa Hämeen Lehtipainosta Keskisuomalaiselle.

Irtisanottavien lehtipainajien työllistyminen näyttää perin vaikealta.

– Painoalalla ei ole paljon hommia. Eiköhän tiedossa ole ammatinvaihto, Olkinuora toteaa.

Kanta-Hämeessä oli vielä 1990-luvulla useita sanomalehtipainoja. Forssassa oli kaksi painoa, kun Sanoma-konserni rakensi sinne satelliittipainonsa. Hämeenlinnan lehtipaino kuolee viimeisenä. HÄSA

Lue myös kommentti: Ison alan annettiin tuhoutua

Lue myös: Arvoa kehäkolmosen ulkopuoliselle elämälle – Sammutetaanko täällä jo valoja koko kaupungista? (14.12.2019)