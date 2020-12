Kanta-Hämeen nykyisiä koronasuosituksia tultaneen jatkamaan tammikuun loppuun asti – Hämeenlinnassa keskiviikkona 8 uutta koronatartuntaa

Kanta-Hämeessä todettiin keskiviikkona yhdeksän uutta koronatartuntaa, joista kahdeksan Hämeenlinnan seudulla, sairaanhoitopiiri tiedotti torstaiaamuna. Yksi tartunta todettiin Riihimäellä. Kaksi tartunnoista on todettu hoivakotien työntekijöillä. Kyseisissä hoivakodeissa Hausjärvellä ja Mehiläisen Mainiokoti Härkämäessä on aloitettu laajemmat koronatestiseurannat henkilöstölle ja asukkaille. Ilmaantuvuusluku yhä noussut Kanta-Hämeessä koronaviruksen ilmaantuvuusluku on yhä noussut, johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi. Myös positiivisten näytteiden osuus otetuista…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin 1 eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.