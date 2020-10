Uusi tieto: Vanajaveden sairaalassa neljä koronatapausta - Maakunnan pandemiaryhmä suosittaa toisen asteen koulutuksen palaamista lähiopetukseen

Vanajaveden sairaalassa on todettu torstaina 29.10. covid-19-tartunta neljällä henkilöllä. Yksi heistä on potilas ja kolme kuuluu henkilökuntaan, tiedottaa Hämeenlinnan kaupunki. Kanta-Hämeen maakunnallinen pandemiaryhmä päätti kokouksessaan 29.10. lopettaa toisen asteen etäopiskelusuosituksen, joka on voimassa 8. marraskuuta asti. Kunnilla ja oppilaitoksilla on kuitenkin mahdollisuus oppilaitoskohtaisesti porrastaa lähiopetukseen palaamista jo viikolla 45. Sekä opettajien että oppilaiden osalta…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.