Kanta-Hämeen perhetyö odottaa avokriisityön rahoituspäätöstä – Perheväkivaltaan liittyviä tapaamisia on ollut tänä vuonna satoja

Kanta-Hämeen perhetyö ry:n ylläpitämässä turvakodissa Hämeenlinnassa on riittänyt asiakkaita. Toiminnanjohtaja Sini Stolt kertoo, että tänä vuonna apua on hakenut noin 80 aikuista ja lähes 90 lasta.

Perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden turvakoti avattiin viime vuoden kesäkuussa. Vuoden loppuun mennessä asiakkaina oli noin 50 aikuista ja noin 40 lasta.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksessä on tehty myös avokriisityötä vuodesta 2016.

Yhdistyksellä on kaksi työntekijää ja nyt loppuvuodeksi he pystyivät palkkaamaan työntekijän lapsille suunnattuun väkivaltatyön avotyöhön. Lapsia on ollut tämän palvelun parissa 12 ja he ovat ohjautuneet palveluun esimerkiksi turvakodin, aikuisten avohuollon tai lastensuojelun puolelta.

Jatkuuko rahoitus?

Avokriisityön osalta rahoitus tulee veikkausvaroista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). Nyt on ollut meneillään niin sanottu kokeilurahoitus, jossa on seurattu toiminnan toteutumista.

Ensi- ja turvakotien liitosta väkivaltatyölle asetettujen laatukriteerien täyttymistä käytiin läpi hiljattain STEA:n edustajan kanssa läpi. Stolt on toiveikas, että toimintaan saadaan rahoitusta jatkossakin.

– Meillä on ollut paljon asiakkaita sekä aikuis- ja lapsipuolella ja olemme tehneet vaikuttavaa työtä.

Kaiken kaikkiaan Kanta-Hämeen perhetyön väkivaltapalvelut on tarjonnut tänä vuonna apua 187 naiselle ja 78 miehelle ja avokriisityössä on ollut yli 500 asiakastapaamista. Näihin kuuluvat päälle myös muun muassa puhelukeskustelut ja ryhmätapaamiset.

– Se on kahdelle työntekijälle iso määrä. Olemme kuitenkin aika raskaiden aiheiden äärellä.

Turvakoti seisoo tällä hetkellä taloudellisesti vakaammalla pohjalla.

Yhdistys on hyväksytty palveluntuottajaksi, josta on tehty viiden vuoden aiesopimus. Se on puolestaan sidottu valtion budjettiin.

– Rinteen hallitus on tehnyt budjettiin varauksen, että turvakotityötä rahoitetaan vähintään samantasoisena.

Häpeä estää avun hakemista

Turvakodissa olo aika vaihtelee muutamasta vuorokaudesta yli kahteen kuukauteen. Vaikka turvakoti tarjoaa väliaikaista kriisiapua, yläaikarajaa ei ole asetettu.

– Pidemmissä jaksoissa on yleensä lasten huoltoon, asumiseen, lähestymiskieltoon tai muuhun turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Turvakotiin voi tulla vaikka suoraan ovelle. Jos meillä ei ole tilaa, näemme järjestelmästä, missä turvakodissa sitä on.

Stolt nimeää kaksi ongelmakohtaa väkivaltatyössä. Asiakkaat hakeutuvat avun piiriin edelleen melko myöhään ja moni ei tiedosta joutuneensa usean erilaisen väkivallan muodon uhriksi.

Turvakotijakson alussa asiakkailta kysytään perheväkivallan kestosta. 114 asiakasta 176 vastaajasta kertoi väkivallan jatkuneen yli kaksi vuotta ja heistä 48:lla se on jatkunut yli 5 vuotta.

Stolt arvelee, että tähän vaikuttaa vielä Hämeenlinnan turvakodin lyhyt historia.

– Toivoisin, että tämä kääntyisi niin, ettei avun hakemista odotettaisi niin kauan. Usein häpeä estää avun hakemista.

Moni yllättyy, miten monin tavoin väkivaltainen käytös voi ilmetä ilman, että on itse tajunnut olleensa sellaisen toiminnan kohteena tai tekijänä. Tällaisia ovat esimerkiksi taloudellinen väkivalta ja eristäminen.

Puoliso esimerkiksi seuraa tarkasti kenen kanssa toinen osapuoli liikkuu tai seuraa tiukasti yhteisen tilin rahan käyttöä.

Stolt korostaa, että perheväkivaltatapauksissa pitäisi pyrkiä auttamaan kumpaakin osapuolta lasten lisäksi. Silloin apu on tehokkainta.

– Jos autetaan vain uhrin näkökulmasta, ongelma voi siirtyä seuraavaan suhteeseen tai sukupolviin. HÄSA.